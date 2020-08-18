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RT на русском

Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев покинул здание Министерства иностранных дел Белоруссии, где встречался с белорусской стороной. По его словам, встреча в белорусском МИД была плановой. «Обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД», — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией

Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
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Посол РФ в Минске не планирует встречаться с оппозицией

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