Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев покинул здание Министерства иностранных дел Белоруссии, где встречался с белорусской стороной. По его словам, встреча в белорусском МИД была плановой. «Обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД», — цитирует его ТАСС.