Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии
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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев покинул здание Министерства иностранных дел Белоруссии, где встречался с белорусской стороной. По его словам, встреча в белорусском МИД была плановой. «Обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД», — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией
Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАСС09:01
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