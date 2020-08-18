Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии
Смотрите также
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками полиции
Китай показал первый в мире истребитель нового типа
Суд приговорил обокравшую депутата на 22 млн рублей модель к колонии
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
В МИД России прокомментировали военный мятеж в Мали
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
Швеция заявила о приостановке выплаты помощи Белоруссии
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил МИД республики, чтобы провести плановую встречу с местными дипломатами, пишет ТАСС. По его словам, с коллегами они обсудили подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД.В источнике
С чего всё началось
Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией
Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАССвчера в 09:01
Подробнее о событии