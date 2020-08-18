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Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил МИД республики, чтобы провести плановую встречу с местными дипломатами, пишет ТАСС. По его словам, с коллегами они обсудили подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией

Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАССвчера в 09:01
Подробнее о событии
РБК

Посол России отказался делать секрет из своей беседы в МИД Белоруссии

РБКвчера в 11:29
Известия

Российский посол рассказал о встрече в МИД Белоруссии

Известиявчера в 09:29
Газета.Ru

Посол России в Минске: с оппозицией встреч не планируется

Газета.Ruвчера в 09:48
РИА Новости

Посол России не планирует встречаться с белорусской оппозицией

РИА Новостивчера в 09:27
RT на русском

Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:18
Коммерсантъ

Посол РФ в Минске не планирует встречаться с оппозицией

Коммерсантъвчера в 09:50
ТАСС

Глава МИД Белоруссии обменялся с послом России мнениями о ситуации после выборов

ТАССвчера в 09:57

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
Власти Гродно выполнили требования протестующих
РИА Новостивчера в 16:40
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Минтруда Белоруссии заявило о незаконности забастовок на предприятиях

Политически мотивированные забастовки коллективов белорусских предприятий являются незаконными, заявил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов 18 августа в эфире телеканала «ОНТ».
ИА Красная Веснавчера в 16:28
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01

Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском17 августа в 11:45
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Dailyвчера в 10:03