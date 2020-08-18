Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии
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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил МИД республики, чтобы провести плановую встречу с местными дипломатами, пишет ТАСС. По его словам, с коллегами они обсудили подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД.В источнике
С чего всё началось
Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией
Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАСС09:01
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