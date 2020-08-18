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Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил МИД республики, чтобы провести плановую встречу с местными дипломатами, пишет ТАСС. По его словам, с коллегами они обсудили подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией

Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАСС09:01
Подробнее о событии
РБК

Посол России отказался делать секрет из своей беседы в МИД Белоруссии

РБК11:29
Коммерсантъ

Посол РФ в Минске не планирует встречаться с оппозицией

Коммерсантъ09:50
ТАСС

Глава МИД Белоруссии обменялся с послом России мнениями о ситуации после выборов

ТАСС09:57
РИА Новости

Посол России не планирует встречаться с белорусской оппозицией

РИА Новости09:27
RT на русском

Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии

RT на русском09:18
Известия

Российский посол рассказал о встрече в МИД Белоруссии

Известия09:29
Газета.Ru

Посол России в Минске: с оппозицией встреч не планируется

Газета.Ru09:48

Мбаппе и Рико вошли в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Серхио Рико выйдут в основном составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:21

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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В США открылся общенациональный съезд Демократической партии

Милуоки, США, 18 августа 2020, 07:09 — REGNUM В городе Милуоки американского штата Висконсин открылся общенациональный съезд Демократической партии США, который будет проводиться до 20 августа, сообщается на странице в Twitter бывшего вице-президента страны Джо Байдена.
REGNUM00:09
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Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не полетел вместе с командой в Уфу на матч третьего тура чемпионата России по футболу против местного одноименного клуба, вместо него руководить "красно-белыми" будет помощник Тедеско Андреас Хинкель, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости09:06