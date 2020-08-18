Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил МИД республики, чтобы провести плановую встречу с местными дипломатами, пишет ТАСС. По его словам, с коллегами они обсудили подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД.