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Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил МИД республики, чтобы провести плановую встречу с местными дипломатами, пишет ТАСС. По его словам, с коллегами они обсудили подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией

Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАССвчера в 09:01
Подробнее о событии
РБК

Посол России отказался делать секрет из своей беседы в МИД Белоруссии

РБКвчера в 11:29
Коммерсантъ

Посол РФ в Минске не планирует встречаться с оппозицией

Коммерсантъвчера в 09:50
Газета.Ru

Посол России в Минске: с оппозицией встреч не планируется

Газета.Ruвчера в 09:48
РИА Новости

Посол России не планирует встречаться с белорусской оппозицией

РИА Новостивчера в 09:27
RT на русском

Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:18
Известия

Российский посол рассказал о встрече в МИД Белоруссии

Известиявчера в 09:29
ТАСС

Глава МИД Белоруссии обменялся с послом России мнениями о ситуации после выборов

ТАССвчера в 09:57

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

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РИА Новостивчера в 02:52
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На момент фактического завершения кинопроката в 2002 году фильм «Гарри Поттер и философский камень» занимал второе место за всю историю после «Титаника» Джеймса Кэмерона.
Кинобизнес сегоднявчера в 14:51

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Лос-Анджелес, США, 18 августа 2020, 07:59 — REGNUM Кайл Маклахлен, исполнивший роль Пола Атрейдеса в фильме «Дюна» Дэвида Линча, заявил: он надеется на то, что предстоящий фильм Дэни Вильнёва станет первой картиной в серии.
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