Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии
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Ранее Мезенцев заявил, что совместная работа Москвы и Минска «снимет необоснованность трактовок, которые прозвучали в отношении задержанных в Белоруссии 33 россиян». Источник фото: телеканал "360" Ситуация в республике обострилась после президентских выборов 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией
Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАСС09:01
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