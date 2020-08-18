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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии

Ранее Мезенцев заявил, что совместная работа Москвы и Минска «снимет необоснованность трактовок, которые прозвучали в отношении задержанных в Белоруссии 33 россиян». Источник фото: телеканал "360" Ситуация в республике обострилась после президентских выборов 9 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией

Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАСС09:01
Подробнее о событии
РБК

Посол России отказался делать секрет из своей беседы в МИД Белоруссии

РБК09:58
Коммерсантъ

Посол РФ в Минске не планирует встречаться с оппозицией

Коммерсантъ09:50
Известия

Российский посол рассказал о встрече в МИД Белоруссии

Известия09:29
РИА Новости

Посол России не планирует встречаться с белорусской оппозицией

РИА Новости09:27
RT на русском

Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии

RT на русском09:18
Газета.Ru

Посол России в Минске: с оппозицией встреч не планируется

Газета.Ru09:48
ТАСС

Глава МИД Белоруссии обменялся с послом России мнениями о ситуации после выборов

ТАСС09:57

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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