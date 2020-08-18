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Газета.Ru
Газета.Ru

Посол России в Минске: с оппозицией встреч не планируется

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посол РФ в Минске заявил, что не собирается встречаться с белорусской оппозицией

Дипломат уточнил, что с белорусскими коллегами "обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД". Мезенцев также заявил, что встреча российских дипломатов в Белоруссии с представителями оппозиции в республике не планируется.
ТАСС09:01
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РБК

Посол России отказался делать секрет из своей беседы в МИД Белоруссии

РБК11:29
ТАСС

Глава МИД Белоруссии обменялся с послом России мнениями о ситуации после выборов

ТАСС09:57
Газета.Ru

Посол России в Минске: с оппозицией встреч не планируется

Газета.Ru09:48
РИА Новости

Посол России не планирует встречаться с белорусской оппозицией

РИА Новости09:27
RT на русском

Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии

RT на русском09:18
Известия

Российский посол рассказал о встрече в МИД Белоруссии

Известия09:29
Коммерсантъ

Посол РФ в Минске не планирует встречаться с оппозицией

Коммерсантъ09:50

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
РИА Новости08:00
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса

Израильский иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская оценила российскую вакцину от коронавируса.
Piter.tv09:08
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В Пензенской области первоклассникам понадобятся специальные справки

В Instagram-аккануте министерства здравоохранения Пензенской области опубликовали видеозапись, на которой министр здравоохранения Марина Воробьева напомнила о необходимых для первоклассников справках.
ПензаСМИ09:46
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