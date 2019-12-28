Политика
Вести.RuПосол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
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Российский посол в Польше объяснил позицию Москвы по истории Второй мировой войны
Комсомольская правда17:11
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Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.
Единоборства
Джексон назвал себя фанатом Федора Емельяненко
41-летний американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон, который 29 декабря выйдет в Японии в октагон против Федора Емельяненко, назвал себя на посвященной турниру Bellator, в рамках которого и состоится поединок, пресс-конференции фанатом российского бойца.
Происшествия
На Гавайях нашли обломки пропавшего вертолета
Политика
Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом
Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Здоровье
Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту
Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.
Гаджеты
Oppo представила линейку смартфонов Reno3
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Фигурное катание
Косторная побила свой мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Фигуристка Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Происшествия
В Благовещенске ищут мужчину с татуировкой на руке
Из особых примет — на правой руке имеется татуировка от плеча до кисти.
Игры
PlayStation 5 может не получить аппаратные блоки AMD для трассировки лучей
PlayStation 5, как и Xbox One нового поколения, будет основана на платформе от AMD, но, согласно недавней утечке, трассировка лучей, возможно, не будет исполняться на оборудовании компании.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
Политика
Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений
США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
Происшествия