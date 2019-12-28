Политика

Вести.RuВести.RuПосол России в Польше был вызван в польский МИД

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
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