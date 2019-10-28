Политика

РБКРБКПосол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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