Политика
РБКПосол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
Армия и оружие
Российские саперы начинают разминирование Лаоса
Российские саперы готовятся к разминированию одной из провинций Лаоса: во время вьетнамской войны в этих местах пролегала знаменитая тропа Хо Ши Мина, по которой велось снабжение партизан Вьетконга.
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Наука
Квантовое превосходство
Зарождение Идея квантового компьютера появилась около 40 лет назад в работах советского ученого Юрия Манина, но была вскоре независимо и в существенно более четком виде сформулирована Ричардом Фейнманом.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Общество
В ДНР подорвали вышку сотовой связи
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition
Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
Общество
В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек
Авто
Удешевленный Hyundai ix35 стал бестселлером марки
Судя по отчету, абсолютным бестселлером марки стал удешевленный кроссовер Hyundai ix35 нового поколения.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Футбол
Нидерландскому футболисту выбили зубы на поле
Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Политика
В МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.
Авто
Половина автолюбителей России ездит на старых автомобилях
Общество
Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака
Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
Шоу-бизнес
Звезда 1980-х Женя Герасимова изменилась до неузнаваемости
Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова вопреки традиции показала фото мужа
Дарья Мельникова почти никогда не делится подробностями личной жизни. Со своим мужем Артуром Смольяниновым она сыграла свадьбу в 2013 году.
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Происшествия
Во время взрыва в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.