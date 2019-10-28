Политика
РБКПосол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Авто
Стали известны самые необычные места скопления старых автомобилей
Журнал Auto.ru рассказал о самых необычных автомобильных музеях мира и назвал места, где можно наблюдать старые машины без пробега.
Тарантас Ньюс 25 октября в 09:41
Единоборства
Лима победил Макдональда в главном поединке Bellator 232
В главном поединке турнира Bellator 232 бразильский боец ММА Дуглас Лима победил канадца Рори Макдональда.
Спорт-Экспресс 01:39
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru 18:44
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Реальное время 11:46
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Политика
В Кремле губернаторские отставки перенесли с осени на весну
Ставшую традиционной серию отставок губернаторов по осени решили перенести на весну следующего года, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю. они отмечают, что решение было принято в связи с тем. что главы должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме.
URA.Ru 17:36
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб от россиян об убежище
Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении политического убежища от граждан России.
РБК 17:12
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости вчера в 14:55
Культура
Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир
Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru 25 октября в 13:25
Армия и оружие
Британский премьер оценил ликвидацию аль-Багдади
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал уничтожение Абу Бакра аль-Багдади важной вехой в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
News.ru 11:15
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия 14:00
Футбол
«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»
ProstoProSport 14:23
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки
Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес
«Сын должен травмироваться»: Дроздова приняла судьбоносное решение
Комсомольская правда 18:50
Космос
Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса
Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу.
REGNUM 05:01
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Гаджеты
Bluetooth-наушники Meizu HD60 за $70 работают сутки без подзарядки
Новинка появится в продаже 28 октября по цене 70 долларов, гарнитура сможет работать без подзарядки в течение суток и обеспечит владельцу комфортное ношение.
Дни24 24 октября в 19:01