Политика
РБКПосол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Наука
Августовскую вспышку на Юпитере вызвал железокаменный астероид
Расчеты ученых, представленные на Европейском конгрессе планетарных наук (EPSC), показали, что вспышка, которую заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.
Политика
США может выйти из Договора по открытому небу
Сообщение о возможном выходе США из Договора по открытому небу сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на двух источников в администрации.
Армия и оружие
Останки главаря ИГ захотели сбросить в море
Останки убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
Шоу-бизнес
Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка
Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Политика
Зеленский опубликовал новое видео скандального спора с националистами
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видео, снятое во время его визита в Золотое.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил курдам новой операцией
В случае, если курды останутся в приграничной с Турцией 30-километровой зоне безопасности, согласованной с Россией, Анкара намерена начать новую военную операцию в Сирии.
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Общество
Суд вынес приговор украинцу за одежду с гербом СССР
Дзержинский районный суд города Кривой Рог вынес приговор жителю Украины за ношение футболки с гербом СССР.
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Киберспорт
ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
После вмешательства консульства России родные Шиловской прибыли в Россию.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пожаловалась на откровенные сцены в фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак сразу после просмотра фильма "Текст", который только недавно вышел в прокат в России, пригласила в свою программу Александра Петрова, который исполнил в картине главную роль вместе с Кристиной Асмус.
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.