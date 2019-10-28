Политика

Газета.RuГазета.RuПосол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал главной опасностью прекращения действия ДРСМД возможное появление данных ракет на территории Европы, передает РИА "Новости". Посол пояснил, что, если это произойдет, Россия будет вынуждена принять ответные меры.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД

РИА Новости17:16

Антонов: размещение РСМД в Европе потребует от России новых ответных действий

ТАСС17:45

Посол РФ в США рассказал об ответе Москвы на размещение РСМД в Европе

Известия17:51

Антонов рассказал о главной опасности прекращения ДРСМД

РЕН ТВ17:08

Посол России в США прокомментировал ситуацию с РМСД

RT на русском18:38

Антонов назвал главную опасность развала ДРСМД

Московский Комсомолец18:03

Посол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД

Газета.Ru17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Автоспорт

Ферстаппен обвинил судей: его оштрафовали, а Хэмилтона нет

Motorsport.com Россия 18:41
Политика

Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади

Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Взгляд.ру 13:11
Авто

Представлен Volkswagen Golf новой генерации

Восьмое поколение Volkswagen Golf лишилось трехдверной версии, но осталась полноприводная модификация.
Tvoe-avto.com 25 октября в 05:55
Политика

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Московский Комсомолец 06:59
Футбол

«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Чемпионат 14:54
Политика

Посол России прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона существуют положительные моменты.
RT на русском 17:57
Армия и оружие

Во Франции отреагировали на сообщения о ликвидации лидера ИГ

Глава французского МИД Флоранс Парли на своей странице в Twitter прокомментировала сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 13:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости 08:46
Футбол

Лионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире

Говорит Москва 06:15
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Экономика

Сэкономленные деньги единой субсидии перераспределят в ЕАО

Власти региона решили перераспределить эти деньги и потратить их на оснащение больницы, дома культуры и развитие транспортной сети.
EastRussia 25 октября в 06:48
Армия и оружие

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Авто

Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.
Накануне.Ru 18:26
Гаджеты

AirPods Pro появились на рендерах

Более детальной информацией обладает производитель чехлов для футляра AirPods Pro, а это позволит нам, хоть на капельку, но представить новый дизайн наушников.
The GEEK 25 октября в 08:01
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Экономика

Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники

Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Политика

США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко

Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.
РБК 18:36
Политика

Кадыров отреагировал на убийство лидера ИГ цитатой из Гоголя

Московский Комсомолец 04:19
Экономика

Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Известия 17:01
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском 18:16
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Общество

В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

Газета.Ru 16:51
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 11:06
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия

Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии

Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное