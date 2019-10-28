Российский посол в США Анатолий Антонов назвал главной опасностью прекращения действия ДРСМД возможное появление данных ракет на территории Европы, передает РИА "Новости". Посол пояснил, что, если это произойдет, Россия будет вынуждена принять ответные меры.

Посол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД

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