Политика
Газета.RuПосол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД
Российский посол в США Анатолий Антонов назвал главной опасностью прекращения действия ДРСМД возможное появление данных ракет на территории Европы, передает РИА "Новости". Посол пояснил, что, если это произойдет, Россия будет вынуждена принять ответные меры.
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Автоспорт
Ферстаппен обвинил судей: его оштрафовали, а Хэмилтона нет
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Авто
Представлен Volkswagen Golf новой генерации
Восьмое поколение Volkswagen Golf лишилось трехдверной версии, но осталась полноприводная модификация.
Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Футбол
«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Политика
Посол России прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона существуют положительные моменты.
Армия и оружие
Во Франции отреагировали на сообщения о ликвидации лидера ИГ
Глава французского МИД Флоранс Парли на своей странице в Twitter прокомментировала сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Футбол
Лионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
Экономика
Сэкономленные деньги единой субсидии перераспределят в ЕАО
Власти региона решили перераспределить эти деньги и потратить их на оснащение больницы, дома культуры и развитие транспортной сети.
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
Авто
Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.
Гаджеты
AirPods Pro появились на рендерах
Более детальной информацией обладает производитель чехлов для футляра AirPods Pro, а это позволит нам, хоть на капельку, но представить новый дизайн наушников.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Экономика
Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники
Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Политика
США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко
Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.
Политика
Кадыров отреагировал на убийство лидера ИГ цитатой из Гоголя
Экономика
Плата за мораторий: пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.