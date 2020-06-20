Политика

РБКРБКПосол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

Российская газета14:07

Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

РБК14:02

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

Известия13:24

США заинтересовались предложением Путина о саммите «ядерной пятерки»

Комсомольская правда13:57

Антонов заявил, что статья Путина о Второй мировой вызвала значительный интерес в США

ТАСС12:35

Американские власти заинтересовались предложением Путина

Вести.Ru12:15

Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

РИА Новости12:12
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«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

РБК 14:01
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
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Футбол

Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru 12:44
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова Анна-Мария собирается стать опекуном спивающейся матери

Брак распался в 2015 году, спустя 5 лет актер забрал к себе их общую с Ксенией дочь – Анну-Марию.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:44
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Политика

Задержанному оппоненту Лукашенко предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение.
Lenta.ru 13:29
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Космос

В нашей галактике могут существовать 36 инопланетных цивилизаций

Ученые уточнили свои расчеты и выяснили, что в Млечном пути и Галактике может существовать около 36 внеземных цивилизаций сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal.
TV BRICS 18 июня в 02:44
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Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
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Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru 10:43
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Общество

Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении

Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 07:07
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Ведомости 07:03
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Общество

Причиной подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию

Причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Коммерсантъ 13:04
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Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче с шестью голами

В Самаре случились шесть голов. Вопреки ожиданиям экспертов, «Ахмат» разбил «Крылья Советов».
КП - Самара вчера в 12:58
Общество

Ростовчане смогут увидеть солнечное затмение 21 июня

Завтра жители Ростова и области смогут увидеть кольцеобразное затмение. Чтобы застать его, придётся встать пораньше.
1rnd.ru 12:45
Политика

В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru вчера в 21:26
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Общество

На западе Германии появился первый памятник Ленину

Газета.Ru 12:58
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Происшествия

Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
РИА Новости 13:24
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Политика

Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Владимир Путин на встрече с медработниками выразил надежду на то, что в России в самое ближайшее время появится вакцина от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Москва 24 09:23
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Армия и оружие

Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы

Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали.
Российская газета вчера в 07:14
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Здоровье

Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления

Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
Дни24 18 июня в 03:50
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Автоспорт

Экс-пилот «Ф-1» Дзанарди остается в тяжелом состоянии после операции

Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, попавший в серьезное ДТП и перенесший операцию, остается в тяжелом состоянии, говорится в заявлении больницы в итальянской Сиене, куда был доставлен пострадавший.
РИА Новости 05:55
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Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Политика

Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа

Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру 13:32
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Общество

ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа

Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело вчера в 04:26
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Технологии

Дуров осудил Apple и Google за огромные налоги с продаж приложений

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил американские компании Apple и Google из-за высоких налогов на цифровые товары.
iReactor 04:56
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Политика

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице от коронавируса

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который руководил регионом более девяти лет, умер в больнице, куда был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония».
Профиль 18 июня в 16:03
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru вчера в 06:30
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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