с чего всё началось

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что число российских граждан в США, заполнивших форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолёта. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посол России в США рассказал об условиях для вывоза россиян

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Происшествия Жительницу Забайкалья осудили за поджог дома с двумя детьми Забайкальский краевой суд приговорил к 21 году лишения свободы 29-летнюю жительницу Красночикойского района, которая сожгла дом, когда там были два ее малолетних ребенка, сообщили в пресс-службе суда.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Происшествия В Северной Осетии умер первый пациент с коронавирусом Первый пациент с положительным результатом на коронавирус нового типа умер в Северной Осетии. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Общество Австрия намерена смягчить карантинные меры Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.