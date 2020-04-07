Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПосол России в США рассказал об условиях для вывоза россиян

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что число российских граждан в США, заполнивших форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолёта. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
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По словам
 Анатолия Антонова, на сегодняшний день заявок от граждан России на возвращение из Соединённых Штатов недостаточно даже для одного рейса из США.
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