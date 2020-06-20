Политика
ИзвестияПосол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне. Об этом в субботу, 20 июня, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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Последние новости на утро 21 июня 2020: Антонов рассказал об интересе США к саммиту «ядерной пятерки»
Комсомольская правдавчера в 23:55
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Наука
Учёные из Дании раскрыли многолетний секрет жжения крапивы
ToDay News Ufa 01:25
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Армия и оружие
NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США
18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore.
Газета.Ru 02:02
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
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Специалисты рассказали, стоит ли менять моторное масло в начале лета
Эксперты «Российской газеты» рассказали о случаях, когда следует менять масло в начале лета.
Тарантас Ньюс вчера в 05:15
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 19 июня в 17:10
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Авто
Стартовали продажи нового купе-кросса Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen сегодня, 20 июня, официально представила новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили", дилеры марки уже начали прием заказов на модель.
Новые автомобили вчера в 00:56
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com 19 июня в 02:28
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 14:02
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
Общество
Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы
Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Трамп объявил о скором изменении визовой политики в США
США «завтра или послезавтра» введут новые ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам.
BFM.ru 01:51
Политика
В Тбилиси проходит антироссийская акция
Взгляд.ру вчера в 12:51
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 вчера в 08:53
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс вчера в 07:48
Общество
Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции
К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
Известия вчера в 23:52
Авто
Chery привезет в Россию новый кроссовер Tiggo 7 Pro
Российское представительство китайской марки Chery анонсировало появление на российском рынке нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro.
Южный автомобиль 19 июня в 09:27
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
РБК вчера в 18:08
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Футбол
Сигурдссон принёс извинения болельщикам ЦСКА: «Неприемлемо так играть»
Неприемлемо играть так, как мы играли сегодня. Мы допустили много глупых ошибок.
Евро-футбол.ру 02:05
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 19 июня в 06:05
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК вчера в 10:52
Политика
Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru вчера в 06:11