Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Происшествия В Калининградской области загорелся детский дом Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Политика Власти отказались от расширения границ Северного морского пути Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом. 3

Происшествия У берегов Исландии зафиксировано мощное землетрясение Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в субботу, 20 июня, у северного побережья Исландии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр сейсмического события находился в 308 километрах от Рейкьявика, его очаг залегал на глубине 2 километра, передает ТАСС.

Футбол Губерниев назвал «бескомпромиссным» матч «Сочи» и «Ростова» Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев с иронией высказался об итогах матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Единоборства Прямой эфир боя UFC Вегас 3 Волков — Блейдс начнётся примерно в 6:00 В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном поединке встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Общество В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений. 41

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 129