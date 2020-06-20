Политика

РБКРБКПосол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Посол России в США рассказал о реакции госдепа на предложение Путина о саммите «ядерной пятерки»

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Посол России рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

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