Политика
РБКПосол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Посол России в США рассказал о реакции госдепа на предложение Путина о саммите «ядерной пятерки»
Комсомольская правда19:42
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Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
Вечерний курьер 08:04
Происшествия
В Калининградской области загорелся детский дом
Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 20:46
Политика
Власти отказались от расширения границ Северного морского пути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
Происшествия
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова
Свободная Пресса 05:45
Происшествия
У берегов Исландии зафиксировано мощное землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в субботу, 20 июня, у северного побережья Исландии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр сейсмического события находился в 308 километрах от Рейкьявика, его очаг залегал на глубине 2 километра, передает ТАСС.
Вести.Ru 17:11
Культура
Пушкинский музей продлит время работы после открытия
Говорит Москва 09:47
Футбол
Губерниев назвал «бескомпромиссным» матч «Сочи» и «Ростова»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев с иронией высказался об итогах матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
ProstoProSport вчера в 15:39
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com 18 июня в 15:11
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
Общество
Режим «повышенной готовности» в Кузбассе снова продлили
Сергей Цивилев продлил режим «повышенной готовности» в Кузбассе ещё на неделю – до 28 июня.
Сибдепо 02:48
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Единоборства
Прямой эфир боя UFC Вегас 3 Волков — Блейдс начнётся примерно в 6:00
В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном поединке встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс.
Чемпионат 16:41
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
Политика
Движение на проспекте Руставели закрыто из-за акции протеста
Sputnik Грузия 06:09
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Политика
У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус
При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.
Взгляд.ру 18:31