Политика
РБКПосол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3
Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев заявил, что у России и США не осталось времени на выработку новой версии договора до истечения срока действия соглашения.
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Я хочу подчеркнуть: Россия готова достичь соглашения о продлении ДСНВ уже сегодня. Но нашей доброй воли недостаточно. Требуется согласие США, которого мы пока не получили. Если Вашингтон согласится, мы незамедлительно приступим к выполнению соответствующих процедур.
— Анатолий Антонов, российский политикКоммерсантъ вчера в 23:45
с чего всё началось
Он сообщил, что представители администрации американского лидера Дональда Трампа «продолжают утверждать, что «ещё есть время», так как продление договора, по их мнению, может быть оформлено в считаные дни».RT на русском00:20
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Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня
Комсомольская правдавчера в 20:14
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