с чего всё началось

Я хочу подчеркнуть: Россия готова достичь соглашения о продлении ДСНВ уже сегодня. Но нашей доброй воли недостаточно. Требуется согласие США, которого мы пока не получили. Если Вашингтон согласится, мы незамедлительно приступим к выполнению соответствующих процедур.

Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев заявил, что у России и США не осталось времени на выработку новой версии договора до истечения срока действия соглашения.

Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Наука Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.

Экономика В России предсказали рост должников по микрозаймам В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.

Общество В России начался весенний призыв в армию Призыв начинается 1 апреля и продлится по 15 июля 2020 года, но российские призывники в связи с распространением коронавируса отправятся к местам службы не раньше 20 мая, сообщают в Минобороны РФ.

Гаджеты Apple выпустила iOS 13.4.5 beta 1 для разработчиков Новая бета-версия Apple iOS 13.4.5 beta 1 была выпущена вместе с соответствующим обновлением программного обеспечения Apple для iPad, iPadOS 13.4.5 beta 1. Пользователи также могут ожидать появления новых общедоступных бета-версий Apple для iOS.

Футбол Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Космос Хаббл фотографирует галактику с одной рукой NGC 4618, классифицирована как спиральная галактика с перемычками, отличается от других спиральных галактик тем, что имеет только одну руку, вращающуюся вокруг центра галактики.

Общество Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.