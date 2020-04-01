Политика

Мой БрянскМой БрянскПосол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его интервью Arms Control Today. СНВ-3 — это Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
Он сообщил
, что представители администрации американского лидера Дональда Трампа «продолжают утверждать, что «ещё есть время», так как продление договора, по их мнению, может быть оформлено в считаные дни».
RT на русском00:20

Подробнее о событии

Антонов рассказал об обсуждении СНВ-III с США

RT на русском00:20

Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

РБКвчера в 21:54

Москва готова немедленно договориться с Вашингтоном о продлении ДСНВ

Эхо Москвывчера в 20:04

Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня

Комсомольская правдавчера в 20:14

Посол РФ в США: Россия готова немедленно договориться о продлении ДСНВ

News.ruвчера в 20:06

Антонов: США «одержимы» участием Китая в формате по разоружению

РИА Новостивчера в 23:33

Антонов: Россия готова хоть сегодня договориться с США о продлении ДСНВ

ТАССвчера в 19:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:54, Ашберн
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Игры

Деньги с продаж нового Humble Bundle пойдут на борьбу с коронавирусом

Сайт Humble Bundle объявил, что 100% денег с продаж нового набора пойдут на поддержку организаций, которые борются с коронавирусом.
Игромания.ру 04:27
Общество

Госдума ввела штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во время заседания 31 марта приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение режима карантина.
Компания вчера в 03:52
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Наука

Излечившиеся от коронавируса остались заразными

Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
ToDay News Ufa 04:33
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
РБК 05:34
Происшествия

Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в РФ, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру 30 марта в 14:30
Общество

В России делают 36 тыс. анализов на коронавирус в сутки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России усилиями 95 лабораторий делается 36 тыс. анализов на коронавирус в сутки.
ТАСС 04:14
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Piter.tv 05:35
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Кино

Трейлер: третий сезон «Убивая Еву» выйдет раньше из-за пандемии

Премьера "Убивая Еву" состоялась в 2018 году. В основе сценария - серия романов Люка Дженнингса.
Российская газета 29 марта в 10:31
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

На видеозаписи политик в медицинской маске и белых перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, вместо него он устанавливает государственный флаг Италии.
News.ru вчера в 13:08
Общество

Пресс-секретарь Собянина сообщила, что здоровье мэра в порядке

"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", - сказала Пенькова.
ТАСС вчера в 10:13
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Авто

Subaru приостановит производство в Японии из-за коронавируса

Автоновости дня 02:16
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 115 человек

В Москве число выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции увеличилось до 115 человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:12
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Биатлон

Драчева призвали уйти с поста главы СБР

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:25
Общество

Фернандо Алонсо передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок

38-летний гонщик закупил и передал медикам 4000 защитных костюмов и 300 000 масок.
Спорт-Экспресс 05:24
Здоровье

На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Lenta.ru 05:10
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Шоу-бизнес

В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Пятый канал вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное