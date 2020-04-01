с чего всё началось

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его интервью Arms Control Today. СНВ-3 — это Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

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Экономика Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.

Происшествия Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение Генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в РФ, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Биатлон Драчева призвали уйти с поста главы СБР Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".