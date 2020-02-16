Политика
Газета.RuПосол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»
Московский Комсомолец09:02
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Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
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Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую.
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Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Наука
Медузы-корнероты научились защищаться «гранатами»
Происшествия
Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой
В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Экономика
На Украине замедление роста экономики объяснили погодными аномалиями
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объяснил, что замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года связано с нетипичными сроками сбора урожая из-за аномального тепла.
Биатлон
Норвежская биатлонистка назвала дерьмом слова российской чемпионки
Экхофф в интервью телеканалу TV2 сообщила, что слова Резцовой — полная глупость, и предложила ей проверить, как обстоят дела на самом деле.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Общество
Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России
Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Гаджеты
Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone
Компания Apple создаёт свою антенну 5G-модуля для использования в новых iPhone.
Экономика
В Минфине оценили планы правительства купить акции Сбербанка у ЦБ
Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Футбол
«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии А
Напомним, что 16 февраля «Лацио» и «Интер» сыграют между собой.
Футбол
Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить на год
По данным The Athletic, вместо двух лет отстранение может продлиться всего один год, соответствующее решение может принять CAS после рассмотрения апелляции со стороны клуба АПЛ.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Армия и оружие
Сивков рассказал, как «Каспийский монстр» напугал генералов НАТО
Военный эксперт Константин Сивков рассказал, что Соединенные Штаты были шокированы появлением нового образца вооружения.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
Шторм «Деннис» со всей силой обрушится на Великобританию
«Великобритания – 15-16 февраля объявлено метеопредупреждение в связи с прохождением шторма «Деннис»; шквалистый ветер; обильные осадки; возможны сбои в работе общественного транспорта и пригородного ж/д сообщения; изменения в расписании авиарейсов», — говорится в сообщении департамента.
Происшествия
Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
Футбол
Леонид Слуцкий: «„Рубин“ хотел бы усилить позицию левого защитника»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Славией-Мозырь» (5:0) подвел итоги встречи и рассказал о решении поставить хавбека Александра Зуева на позицию левого защитника.
Футбол
Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях
О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Кино
Франция вымарала роль Польши во Второй мировой войне
EADaily дополняет, что осенью 2019 года Польша предъявила претензии американской компании Netfliks, которая транслирует сериал «Иван Грозный из Треблинки» об украинском военном преступнике Иване Демьянюке.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.