Политика

Газета.RuГазета.RuПосол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Послу России в Турции «пачками» поступают угрозы

Pravda.Ru00:45

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Газета.Ruвчера в 14:50

Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»

Московский Комсомолецвчера в 09:02

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

RT на русскомвчера в 10:46

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

РБКвчера в 10:37

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

РИА Новостивчера в 09:40

Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

Lenta.ruвчера в 11:17
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

RT на русском вчера в 16:53
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
BFM.ru вчера в 13:35
Общество

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Snob.ru вчера в 10:20
Политика

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Piter.tv 15 февраля в 12:56
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Политика

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Общество

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:05
Спорт

Российская конькобежка побила мировой рекорд на ЧМ в Солт-Лейк-Сити

Прежний рекорд мира принадлежал Мартине Сабликовой. В этот раз представительница Чехии финишировала второй.
Говорит Москва 15 февраля в 15:53
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 20:38
Авто

Дизельный Volkswagen Golf GTD дебютирует в Женеве

Готовящийся к выходу Volkswagen Golf GTD приобретет один из самых чистых двигателей на планете.
Pnzdrive 14 февраля в 23:47
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом

Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
РИА Новости 00:30
Политика

Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада

Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
Хоккей

«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ

Metaratings 00:18
Космос

NASA отбирает новых астронавтов для полёта на Луну

NASA ведёт набор новых астронавтов для осуществления полёта на Луну. Миссия будет реализована в 2024 году и получит название «Артемида».
OAnews вчера в 02:56
Происшествия

Троих детей госпитализировали после пожара в многоэтажке Иркутска

Пожарные утром в понедельник спасли троих детей из горящей квартиры на третьем этаже 9-этажнго жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске, сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по региону.
Интерфакс вчера в 23:07
Политика

Ирландия пожаловалась на активность российской разведки

Еще одним поводом для беспокойства издание называет якобы усилившуюся деятельность российской разведки в порту Дублина, изучающей инфраструктуру стратегического объекта.
Lenta.ru вчера в 22:48
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Гаджеты

Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10

Компании Microsoft пришлось провести отзыв проблемного пакета обновления для Windows 10.
OAnews вчера в 02:15
Кино

«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США

«Соник в кино» за первые три дня кинопроката в США собрал 57 млн долларов. Это рекордный показатель для адаптаций видеоигр.
Cyber.sports.ru вчера в 14:50
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