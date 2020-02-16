Политика
Газета.RuПосол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»
Московский Комсомолецвчера в 09:02
Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»
Lenta.ruвчера в 11:17
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Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
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В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
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Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
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Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Общество
В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте
Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Спорт
Российская конькобежка побила мировой рекорд на ЧМ в Солт-Лейк-Сити
Прежний рекорд мира принадлежал Мартине Сабликовой. В этот раз представительница Чехии финишировала второй.
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
Авто
Дизельный Volkswagen Golf GTD дебютирует в Женеве
Готовящийся к выходу Volkswagen Golf GTD приобретет один из самых чистых двигателей на планете.
Происшествия
В Красноярском крае четыре человека погибли от отравления газом
Четыре человека погибли в поселке на юге Красноярского края, предположительно, отравившись угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада
Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.
Политика
В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»
Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Космос
NASA отбирает новых астронавтов для полёта на Луну
NASA ведёт набор новых астронавтов для осуществления полёта на Луну. Миссия будет реализована в 2024 году и получит название «Артемида».
Происшествия
Троих детей госпитализировали после пожара в многоэтажке Иркутска
Пожарные утром в понедельник спасли троих детей из горящей квартиры на третьем этаже 9-этажнго жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске, сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по региону.
Политика
Ирландия пожаловалась на активность российской разведки
Еще одним поводом для беспокойства издание называет якобы усилившуюся деятельность российской разведки в порту Дублина, изучающей инфраструктуру стратегического объекта.
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Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
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Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
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Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10
Компании Microsoft пришлось провести отзыв проблемного пакета обновления для Windows 10.
Кино
«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США
«Соник в кино» за первые три дня кинопроката в США собрал 57 млн долларов. Это рекордный показатель для адаптаций видеоигр.