Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

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