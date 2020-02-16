Политика
Газета.RuПосол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»
Московский Комсомолец09:02
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Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов УЕФА на два года.
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Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Политика
ANI: Индия может отказаться от покупки американской системы ПВО
Индийское руководство обеспокоено высокой ценой на американскую зенитную ракетную систему IADWS, которую Индия намерена закупить для обороны Дели, заявил источник в правительстве Индии, 16 февраля сообщает ANI.
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Шоу-бизнес
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Политика
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Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
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Экономика
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Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» трагически погиб в Австралии
Композитор Андрей Иванов, создатель саундтрека к сериалу «Бригада», один из основателей музыкального проекта «Triplex», погиб в Австралии.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.