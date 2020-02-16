Политика
Газета.RuПосол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»
Московский Комсомолец09:02
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"При необходимости представить предложения по внесению изменений в правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1086", – говорится в соответствующем сообщении.
Общество
Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию
Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
Здоровье
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36% больниц США подавали иски в отношении несостоятельных пациентов, заявил профессор Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Мартин Макари 12 февраля в эфире телеканала NBC.
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Общество
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