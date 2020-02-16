Политика

Газета.RuГазета.RuПосол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Газета.Ru14:50

Посол России в Турции рассказал о новых угрозах

Коммерсантъ11:59

Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»

Московский Комсомолец09:02

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

RT на русском10:46

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

РБК10:37

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

РИА Новости09:40

Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

Lenta.ru11:17
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
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Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Политика

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
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Специалисты Xiaomi предложили компьютер-моноблок по цене смартфона

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На трассе «Сортавала» опрокинулся автобус с российскими туристами

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Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
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США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полёт над Россией

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Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма снега

Циклон принес во Владивосток 15 мм снега за сутки, что соответствует месячной норме осадков для февраля.
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Происшествия

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета.
Интерфакс 17:08
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
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Футбол

«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии А

Напомним, что 16 февраля «Лацио» и «Интер» сыграют между собой.
Матч ТВ 15:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость

Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
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Футбол

Кубок Италии. «Милан» вдесятером упустил победу над «Ювентусом»

"Милан" вдесятером сыграл вничью против "Ювентуса" в первом полуфинальном матче Кубка Италии 2019/2020. (1:1) Единственный гол у хозяев на счету у хорватского нападающего Анте Ребича (61).
Спорт день за днем 13 февраля в 16:44
Авто

Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию

Габариты Chery Tiggo 7 Pro составляют: 4 500/1 842/1 746 мм, колесная база – 2 670 мм.
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Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
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Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Здоровье

Мишустин поручил подготовить изменения по лекарствам для онкобольных

"При необходимости представить предложения по внесению изменений в правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1086", – говорится в соответствующем сообщении.
Радио Sputnik 14 февраля в 06:42
Общество

Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию

Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
ТАСС 19:19
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NBC: больницы США агрессивно разоряют пациентов счетами и исками

36% больниц США подавали иски в отношении несостоятельных пациентов, заявил профессор Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Мартин Макари 12 февраля в эфире телеканала NBC.
Красная весна 18:11
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
News.ru 14 февраля в 00:32
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Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия 12:55
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым вирусом могут заразиться две трети населения Земли.
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Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

Красная весна 14 февраля в 12:09
Культура

Руководство французской киноакадемии подало в отставку

В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Красная весна 13 февраля в 17:20
Общество

Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Известия 19:22
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Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
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В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи

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RuNews24.ru 14 февраля в 05:17
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Двух человек сбили на пешеходных переходах Южно-Сахалинска

14 февраля в 9:40 40-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигался в западном направлении по Коммунистическому проспекту в Южно-Сахалинске.
Сахалин.Инфо 18:12
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