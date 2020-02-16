Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Футбол Прядкин: «Реформа Кубка России в целом назрела» Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела – коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности.

Политика Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.

Религия Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.

Авто Новый Volkswagen Polo впервые замечен в России Первые реальные фотографии нового Volkswagen Polo разместили в Сети. Их сделали очевидцы во время тестовых заездов.