Политика

Газета.RuГазета.RuПосол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Читать в источнике
Комментировать386

Подробнее о событии

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Газета.Ru14:50

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

РИА Новости09:40

Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

Lenta.ru11:17

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

RT на русском10:46

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

РБК10:37

Посол России в Турции рассказал о новых угрозах

Коммерсантъ11:59

Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»

Московский Комсомолец09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Lenta.ru 15:16
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 14 февраля в 05:13
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Футбол

Прядкин: «Реформа Кубка России в целом назрела»

Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела – коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности.
Soccer.ru 13 февраля в 16:21
Происшествия

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Интерфакс 17:08
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость

Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
StarHit.ru 13:30
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини заявил, что новым вирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Страна Советов on-line 14 февраля в 07:37
Общество

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Газета.Ru 21:05
Политика

Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание

Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.
REGNUM 13:35
Происшествия

Двух человек сбили на пешеходных переходах Южно-Сахалинска

14 февраля в 9:40 40-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигался в западном направлении по Коммунистическому проспекту в Южно-Сахалинске.
Сахалин.Инфо 18:12
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК 13:39
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости 17:35
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM 19:59
Происшествия

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

РИА Новости 21:53
Гаджеты

Популярный недорогой Honor получил Android 10 в Европе

Стабильная версия EMUI 10 для популярного недорогого смартфона Honor 8X дошла до европейских и африканских стран.
ToDay News Ufa 13:14
Армия и оружие

Благодаря Турции у сирийских боевиков появились американские ПЗРК

Турция поставляет боевикамв Сирии в зоне деэскалации "Идлиб" американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
МонаВиста 08:57
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые замечен в России

Первые реальные фотографии нового Volkswagen Polo разместили в Сети. Их сделали очевидцы во время тестовых заездов.
7 новостей 15:43
Общество

Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту

Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 05:15
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Шоу-бизнес

Валерию назвали «злобной теткой» за слова о «совковом мышлении»

Алтапресс 21:42
Биатлон

Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Газета.Ru 13:57
Кино

«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

РИА Новости 18:43
Общество

Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в ночь на воскресенье в регионе выпало до 23 миллиметров снега.
Российская газета 20:21
Хоккей

«Кузня» не попала в плей-офф в ВХЛ

Добавим, что в прошлом сезоне новокузнецкий клуб попал в плей-офф, но вылетел в первом раунде.
Sports.ru 10:53
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:13
Происшествия

Пожар на железнодорожной станции Амгунь в Хабаровском крае потушен

Пожарным удалось потушить возгорание в административном здании на территории железнодорожной станции Амгунь в Хабаровском крае.
Вести.Ru 21:46
Баскетбол

Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
RT на русском 12:28
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное