Политика

Газета.RuГазета.RuПосол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

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Посол России в Турции рассказал о новых угрозах

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Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

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Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

RT на русском10:46

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Газета.Ru14:50

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

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Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»

Московский Комсомолец09:02
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Происшествия

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НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot

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Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа

Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
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Волочкова планирует судиться с Большим театром из-за пенсии

Бывшая балерина Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию, передает сайт kp.ru.
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Смог ли Лукашенко «победить» Россию

По данным белорусских СМИ на переговорах в Сочи в начале февраля президент России Владимир Путин поинтересовался у Лукашенко, зачем приобретать нефть на Западе, если она все равно дороже российской.
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Напомним, что 16 февраля «Лацио» и «Интер» сыграют между собой.
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В России завершили госиспытания перспективной торпеды

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Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
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