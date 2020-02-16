Политика
КоммерсантъПосол России в Турции рассказал о новых угрозах
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес России. Он отметил, что невозможно не воспринимать подобные сообщения серьезно, когда речь идет о государстве. Господин Ерхов рассказал о некоторых угрозах.
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Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»
Московский Комсомолец09:02
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Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в основном составе своей команды на матч 24-го тура Примеры с «Реалом».
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Общество
В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифан» со счётом 7:0
Самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили китайский клуб «Далянь Ифан» со счётом 7:0. Встреча состоялась в Малаге, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Футбол
«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави
Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.
Энергетика
Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне
Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию
Габариты Chery Tiggo 7 Pro составляют: 4 500/1 842/1 746 мм, колесная база – 2 670 мм.
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Политика
Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Шоу-бизнес
Кудрявцева впервые после операции на груди надела облегающее платье
Известная телеведущая Лера Кудрявцева, перенесшая недавно операцию по удалению грудных имплантов, решилась надеть платье, облегающее ее фигуру.
Здоровье
Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга
Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Футбол
Дубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась важнейшей победой гостей.
Авто
Tesla увеличила запас хода Model S
Новый вариант Tesla Model S Long Range Plus сможет пройти 390 миль, согласно веб-сайту Tesla.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Гаджеты
Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве
Наука
Существует связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.