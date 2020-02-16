Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес России. Он отметил, что невозможно не воспринимать подобные сообщения серьезно, когда речь идет о государстве. Господин Ерхов рассказал о некоторых угрозах.

Посол России в Турции рассказал о новых угрозах

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