Политика

КоммерсантъКоммерсантъПосол России в Турции рассказал о новых угрозах

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес России. Он отметил, что невозможно не воспринимать подобные сообщения серьезно, когда речь идет о государстве. Господин Ерхов рассказал о некоторых угрозах.
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Посол России в Турции рассказал о новых угрозах

Коммерсантъ11:59

Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»

Московский Комсомолец09:02

Послу России в Турции продолжают поступать интернет-угрозы

Газета.Ru10:56

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

RT на русском10:46

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

РБК10:37

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

РИА Новости09:40

Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

Lenta.ru11:17
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Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в основном составе своей команды на матч 24-го тура Примеры с «Реалом».
RT на русском 14:04
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 05:20
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 13:48
Общество

В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиерей РПЦ Савва (в миру Сергей Тутунов) в своем Telegram-канале признал оскорбительными слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками.
Lenta.ru 12:30
Культура

В Австралии трагически погиб автор саундтрека к сериалу «Бригада»

Профиль 06:25
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Происшествия

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

РИА Новости 13:50
Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифан» со счётом 7:0

Самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили китайский клуб «Далянь Ифан» со счётом 7:0. Встреча состоялась в Малаге, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Чемпионат 12:20
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Футбол

«Локомотив» отказался покупать Эль-Шаарави

Как стало известно «Чемпионату», в зимнее трансферное окно московскому «Локомотиву» предлагали подписать бывшего нападающего сборной Италии Стефана Эль-Шаарави.
Чемпионат 12:38
Происшествия

На севере Сирии при взрыве автомобиля погибли шесть человек

РИА Новости 12:56
Энергетика

Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
ТАСС 13:39
Авто

Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию

Габариты Chery Tiggo 7 Pro составляют: 4 500/1 842/1 746 мм, колесная база – 2 670 мм.
Tvoe-avto.com 14:01
Происшествия

Спасатели в горах Грузии нашли тело россиянки, попавшей под лавину

ТАСС 03:43
Происшествия

В Приморье автобус сбил амурского тигра

Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
ToDay News Ufa 10:54
Политика

Захарова предложила спросить Госдеп о пожелании Помпео удачи Лаврову

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
RT на русском 12:05
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Коммерсантъ 09:32
Шоу-бизнес

Кудрявцева впервые после операции на груди надела облегающее платье

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, перенесшая недавно операцию по удалению грудных имплантов, решилась надеть платье, облегающее ее фигуру.
ФАН 11:42
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Здоровье

Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга

Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Екатеринбург Онлайн 02:30
Футбол

Дубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась важнейшей победой гостей.
Bookmaker-ratings.ru 10:56
Авто

Tesla увеличила запас хода Model S

Новый вариант Tesla Model S Long Range Plus сможет пройти 390 миль, согласно веб-сайту Tesla.
SpeedMe 04:56
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Гаджеты

Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
ToDay News Ufa 01:54
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве

RT на русском 12:28
Наука

Существует связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака

ToDay News Ufa 14 февраля в 09:27
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
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