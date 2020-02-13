Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.

с чего всё началось

В противном случае Эрдоган пригрозил военным ответом. Турецкий лидер также накануне обвинил Россию и Сирию в обстреле мирных жителей в Идлибе. В свою очередь, Москва эти обвинения отвергла и подчеркнула, что причиной обострения в сирийской провинции стало невыполнение Анкарой своих обязательств.

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

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