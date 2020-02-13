Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

В противном случае Эрдоган пригрозил военным ответом. Турецкий лидер также накануне обвинил Россию и Сирию в обстреле мирных жителей в Идлибе. В свою очередь, Москва эти обвинения отвергла и подчеркнула, что причиной обострения в сирийской провинции стало невыполнение Анкарой своих обязательств.
Читать в источнике
Комментировать416
с чего всё началось

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.
РИА Новости15:12

Подробнее о событии

Посол России в Турции рассказал об угрозах в соцсетях

RT на русском16:15

Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

РБК16:03

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

РИА Новости15:12

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Lenta.ru15:28

Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

Московский Комсомолец14:59

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

REGNUM14:59

Посол России в Турции рассказал о поступаемых ему угрозах из-за событий в Идлибе

Газета.Ru14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Политика

Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 09:31
Общество

Финская журналистка оценила обеды в российских школах

Бесплатные горячие обеды в одной из школ Ленинградской области поразили финскую журналистку Черстин Крунвалль.
iReactor 02:20
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости 10:14
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости 20:38
Здоровье

Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ 00:14
Политика

Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать

Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter «мешают ему работать», передает телеканал ABC News.
Росбалт 17:44
Футбол

Умер известный советский арбитр Валерий Бутенко

Сегодня, 13 февраля, на 79-м году жизни умер известный советский арбитр Валерий Бутенко, сообщает официальный сайт РФС.
Реальное время 09:25
Культура

Саундтрек к новому фильму бондианы от Билли Айлиш появился в Сети

Народные новости 20:02
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 01:46
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Гаджеты

Состоялась презентация смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

RuNews24.ru 06:38
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Наука

Названы странные природные явления, похожие на магию

Эксперты составили перечень природных явлений, похожих на магию.
Дни24 09:44
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Политика

Киев забыл об украинцах, ожидающих эвакуации из охваченной коронавирусом Ухани

Граждане Украины, находящиеся в китайском городе Ухань, уже 2 недели ждут эвакуации из-за вспышки коронавируса.
ФАН вчера в 19:48
Кино

Sony снимет новый совместный фильм с Marvel

Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Kinonews.ru 11 февраля в 12:23
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Биатлон

IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Вести.Ru 07:39
Экономика

Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России

Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.
Известия 11:02
Политика

Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану

Global Look Press Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий против Ирана без специального разрешения со стороны сенаторов.
РЕН ТВ 15:02
Политика

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Космос

Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам

Газета Кемерова вчера в 21:55
Биатлон

Сборная России финишировала на своем месте

Коммерсантъ 14:32
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru 08:49
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о продлении до 2024 года действия ЕНВД

Заксобрание Еврейской автономной области внесло в Госдуму законопроект о продлении на три года - до 1 января 2024 года - действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 02:08
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 18:52
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное