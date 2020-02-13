Политика
РИА НовостиПосол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.
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«Прощайтесь с жизнью»: Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
Царьградвчера в 15:07
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Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Космос
Динозавры вымерли из-за смещения орбиты Земли
Цикличные изменения в форме орбиты Земли вокруг Солнца влияли на количество энергии, получаемой Землей от Солнца.
Спорт
Россиянки стали вторыми в спринте на чемпионате мира
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Хоккей
Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Общество
Умер спасший Краков легендарный разведчик Алексей Ботян
Космос
Телескоп «Хаббл» передал уникальные фото спиральной галактики NGC 2008
Астрономы, применяющие для изучения космоса телескоп «Хаббл», смогли получить уникальные снимки галактики спиралевидного типа NGC 2008, которая расположена от Земли на расстоянии 426 млн. световых лет, по направлению к созвездию Живописец.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
В Астрахани учительницу обвиняют в интимной связи с учеником
Культура
Куда сходить в Барнауле на выходных 15 и 16 февраля
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в полуфинале Кубка Италии
Туринский «Ювентус» ушел от поражения в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом», сравняв счет в компенсированное ко второму тайму время.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева вернулась к образу Сейлор Мун
Фотографию в образе Сейлор Мун Медведева опубликовала на своей странице в Instagram.
Кино
Шипенко снимет сериал «Пост» по аудиокниге Глуховского
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Экономика
Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС
Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы
Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы 18 тысяч рублей.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Здоровье
Радий Хабиров провел «Здравчас» по вопросам медицинской и социальной реабилитации
О развитии медицинской и социальной реабилитации Министр здравоохранения республики Максим Забелин представил концепцию региональной программы развития медицинской и социальной реабилитации.
Экономика
Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.