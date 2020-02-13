Политика
РИА НовостиПосол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.
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Посол России в Турции рассказал о поступаемых ему угрозах из-за событий в Идлибе
Газета.Ruвчера в 14:57
«Прощайтесь с жизнью»: Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
Царьградвчера в 15:07
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Экономика
Набиуллина заявила о снижении ипотечных ставок в России
Ипотечные ставки в России в начале 2020 года опустились ниже 9%. Об этом в четверг, 13 февраля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Кино
Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO
Козловский попросил зрителей не торопиться с выводами о его фильме, так как он совершенно не является русским ответом на сериал «Чернобыль» от HBO.
Футбол
Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Технологии
«МегаФон» запускает облачный сервис для геймеров
«МегаФон» совместно с Loudplay запустил облачный сервис для геймеров. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компаниях.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 63 тыс. человек
По данным комиссии, по состоянию на 13 февраля число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851, увеличившись за сутки на 5 090.
Здоровье
Врач рассказал об опасности ранней весны
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Космос
Ученые НАСА хотят поэкспериментировать с плесенью из Чернобыля на МКС
Черная плесень со стен Чернобыльской АЭС, способная поглощать радиацию, станет объектом экспериментов американских ученых на борту МКС, 11 февраля сообщает украинское агентство «Правительственный курьер».
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Игры
Quantic Dream официально стала издателем
Год назад Quantic Dream объявила о выпуске Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human на РС.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России
Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Здоровье
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Политика
Американский чиновник выразил опасения об утрате эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении других государств со временем могут утратить свою эффективность.
Баскетбол
«Оклахома» прервала победную серию «Нью-Орлеана»
"Нью-Орлеан" потерпел домашнее поражение в матче регулярного чемпионата НБА от "Оклахома-Сити" - 118:123.