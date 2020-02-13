Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.
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Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

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Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

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«Прощайтесь с жизнью»: Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу

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Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

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Посол России в Турции рассказал о поступаемых ему угрозах из-за событий в Идлибе

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Политика

В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

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Суд заочно арестовал Бориса Минца

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Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки

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Газета.Ru 22:14
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Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке

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Lenta.ru 21:10
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Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
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«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии

"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
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Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
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В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Газета.Ru 10:16
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии

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Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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РБК 05:29
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Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

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Канатная дорога на горе Красной на Сахалине построена незаконно и не может быть запущена в эксплуатацию

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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Известия вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия 07:38
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости 20:38
Хоккей

«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов

Спорт-Экспресс 21:40
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В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

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RT на русском вчера в 08:09
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

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Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Согласно отчету ЦИК, стоимость проведения президентских выборов в марте 2018 года составила более 14 млрд руб. Памфилова отметила, что, хотя при голосовании по поправкам в Конституцию не будет таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, необходимо будет "донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами".
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Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта

Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
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Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
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Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
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На новом гербе Белоруссии станет меньше России

Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Известия 20:14
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Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 17:02
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В России вылечили больного коронавирусом китайца

Уточняется, что жена и дочь выздоровевшего гражданина КНР пока находятся под наблюдением российских врачей.
Летидор вчера в 03:05
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