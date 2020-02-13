Политика

Piter.tvPiter.tvПосол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

В соцсетях турецкие пользователи пишут оскорбления в отношении российских военных. Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе. Алексей Ерхов заявил, что в социальных сетях началась антироссийская истерия от турецких пользователей.
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В Госдуме допустили заморозку дипломатических отношений с Турцией

REGNUM02:49

Захарова: Угрозы послу России в Турции Сергей Лавров обсудит в Мюнхене

Национальная служба новостей02:42

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Газета.Ru01:48

Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

РБКвчера в 16:03

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Lenta.ruвчера в 15:28

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

РИА Новостивчера в 15:12

Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

Московский Комсомолецвчера в 14:59
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Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
BFM.ru 04:18
Армия и оружие

В Госдуме пообещали Украине потерю тысяч солдат в случае попытки блицкрига в Донбассе

Столтенберг напомнил, что инструкторы альянса подготовили уже тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
ФАН вчера в 11:35
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 12 февраля в 13:54
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Происшествия

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Вести.Ru 03:29
Армия и оружие

В России завершились испытания перспективной торпеды

РБК 02:21
Футбол

Экс-тренер «Барселоны» выбрал бы Австралию вместо чемпионата Англии

В январе 2020 года Вальверде был уволен из каталонского клуба. Вместе с "Барселоной" он дважды становился победителем чемпионата Испании.
Газета.Ru вчера в 18:20
Автоспорт

Команда «Ред Булл» показала изображения нового болида

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" на своем официальном сайте показала компьютерные изображения нового болида, который будет участвовать в гонках предстоящего сезона.
РИА Новости 12 февраля в 05:39
Политика

В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:55
Происшествия

Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Мосмонитор 02:05
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Происшествия

Суд в Петербурге принял иск к сбежавшей из коронавирусного карантина

Петроградский районный суд Петербурга принял иск о принудительной госпитализации сбежавшей из коронавирусного карантина пациентки Аллы Ильиной, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.
РБК 03:37
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Наука

Названы странные природные явления, напоминающие магию

Издание "Популярная Механика" описало некоторые из таких явлений — в частности, круги фей в Намибии, безжизненное озеро Натрон в Танзании, а также мурмурацию скворцов (смотрите видео ниже).
Planet Today вчера в 07:59
Биатлон

IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова

Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Красная весна вчера в 12:56
Общество

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия вчера в 07:38
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
Армия и оружие

Из-за провокации США, сторожевой корабль «Беззаветный» протаранил у берегов Крыма американский крейсер. Видео

Avia.pro 12 февраля в 10:38
Армия и оружие

Солдаты США открыли огонь по гражданским в Сирии

В ходе конфликта американские солдаты "открыли огонь на поражение по гражданским лицам", отметил Боренков.
Москва 24 12 февраля в 15:42
Интернет

Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам

Как известно, в минувшем году были обновлены системы анализа кода приложений. Для анализа задействовано машинное обучение.
RuNews24.ru 02:02
Происшествия

В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров

Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 03:51
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Политика

Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
ТК Звезда 02:04
Происшествия

В Москве раскопали братскую могилу из 90-х

В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 03:58
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