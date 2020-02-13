Политика
Piter.tvПосол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
В соцсетях турецкие пользователи пишут оскорбления в отношении российских военных. Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе. Алексей Ерхов заявил, что в социальных сетях началась антироссийская истерия от турецких пользователей.
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Захарова: Угрозы послу России в Турции Сергей Лавров обсудит в Мюнхене
Национальная служба новостей02:42
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Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Армия и оружие
В Госдуме пообещали Украине потерю тысяч солдат в случае попытки блицкрига в Донбассе
Столтенберг напомнил, что инструкторы альянса подготовили уже тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Футбол
Экс-тренер «Барселоны» выбрал бы Австралию вместо чемпионата Англии
В январе 2020 года Вальверде был уволен из каталонского клуба. Вместе с "Барселоной" он дважды становился победителем чемпионата Испании.
Автоспорт
Команда «Ред Булл» показала изображения нового болида
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" на своем официальном сайте показала компьютерные изображения нового болида, который будет участвовать в гонках предстоящего сезона.
Политика
В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий
В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
Суд в Петербурге принял иск к сбежавшей из коронавирусного карантина
Петроградский районный суд Петербурга принял иск о принудительной госпитализации сбежавшей из коронавирусного карантина пациентки Аллы Ильиной, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Наука
Названы странные природные явления, напоминающие магию
Издание "Популярная Механика" описало некоторые из таких явлений — в частности, круги фей в Намибии, безжизненное озеро Натрон в Танзании, а также мурмурацию скворцов (смотрите видео ниже).
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Армия и оружие
Из-за провокации США, сторожевой корабль «Беззаветный» протаранил у берегов Крыма американский крейсер. Видео
Армия и оружие
Солдаты США открыли огонь по гражданским в Сирии
В ходе конфликта американские солдаты "открыли огонь на поражение по гражданским лицам", отметил Боренков.
Интернет
Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам
Как известно, в минувшем году были обновлены системы анализа кода приложений. Для анализа задействовано машинное обучение.
Происшествия
В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров
Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
Происшествия
В Москве раскопали братскую могилу из 90-х
В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».