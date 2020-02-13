В соцсетях турецкие пользователи пишут оскорбления в отношении российских военных. Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе. Алексей Ерхов заявил, что в социальных сетях началась антироссийская истерия от турецких пользователей.

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

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