Глава российской дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о поступающих в его адрес угрозах в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. По словам посла, эскалация в Сирии вызвала всплеск русофобской риторики в турецких социальных сетях.

Посол России в Турции заявил об угрозах из-за событий в Сирии

Происшествия Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

Происшествия В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

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Политика США ввели санкции против трех оборонных предприятий России Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

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Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.

Общество В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.