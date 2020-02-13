Политика
ИзвестияПосол России в Турции заявил об угрозах из-за событий в Сирии
Глава российской дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о поступающих в его адрес угрозах в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. По словам посла, эскалация в Сирии вызвала всплеск русофобской риторики в турецких социальных сетях.
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Захарова: Угрозы послу России в Турции Сергей Лавров обсудит в Мюнхене
Национальная служба новостей02:42
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