Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.

с чего всё началось

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает РИА Новости. По словам посла, в его адрес поступают угрозы из-за недавних событий в сирийской провинции Идлиб.

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

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