Политика

REGNUMREGNUMПосол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает РИА Новости. По словам посла, в его адрес поступают угрозы из-за недавних событий в сирийской провинции Идлиб.
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с чего всё началось

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.
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Посол России в Турции рассказал об угрозах в соцсетях

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Посол России в Турции заявил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

РИА Новости15:12

Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

Московский Комсомолец14:59

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

REGNUM14:59

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

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