Политика
REGNUMПосол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает РИА Новости. По словам посла, в его адрес поступают угрозы из-за недавних событий в сирийской провинции Идлиб.
Читать в источнике
Оценить255
с чего всё началось
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Дипломат отметил, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.РИА Новости15:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Энергетика
МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Общество
В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая
Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Хоккей
Андриевский: болельщики «Сибири» заслужили плей-офф
Главный тренер "Сочи" Александр Андриевский подвёл итоги матча с "Сибирью" (3:2 Б).
Культура
В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Космос
Ученые НАСА хотят поэкспериментировать с плесенью из Чернобыля на МКС
Черная плесень со стен Чернобыльской АЭС, способная поглощать радиацию, станет объектом экспериментов американских ученых на борту МКС, 11 февраля сообщает украинское агентство «Правительственный курьер».
Политика
Путин оценил идею закрепить в Конституции ядерный статус России
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус страны.
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в Steam
Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Происшествия
Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену
По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
Киберспорт
Создатели Half-Life: Alyx назвали дату релиза и показали новые скриншоты
Новая игра Valve Half-Life: Alyx для платформ виртуальной реальности получила дату релиза.
Политика
Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
Экономика
АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Армия и оружие
Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Корабль военно-морских сил США захватил в Аравийском море судно с иранскими противотанковыми и противовоздушными ракетами.
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Кино
Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике
Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева.