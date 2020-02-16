Политика

РБКРБКПосол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Читать в источнике
Комментировать214
с чего всё началось

«Небоскребы из черепов»: посол РФ в Турции рассказал об угрозах в с свой адрес

Дипломат подчеркнул, что подобные угрозы становятся катализатором радикализации, ксенофобии, злобы и ненависти в общественных отношениях. Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес Российской Федерации.
ТК Звезда08:10

Подробнее о событии

Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»

Московский Комсомолец09:02

Послу России в Турции продолжают поступать интернет-угрозы

Газета.Ru10:56

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

RT на русском10:46

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

РБК10:37

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

РИА Новости09:40

Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

Lenta.ru11:17

«Небоскребы из черепов»: посол РФ в Турции рассказал об угрозах в с свой адрес

ТК Звезда08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
RT на русском 10:01
Общество

Трое россиян с лайнера Westerdam в Камбодже долетели до Петербурга

Мойка78 08:59
Спорт

Клэбо может сняться со «Ски Тура»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.
Sport24.ru 11:23
Армия и оружие

СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
РИА Новости 12:08
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Политика

Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис

В случае наступления крупного международного кризиса Евросоюз не сможет на него отреагировать, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Взгляд.ру 07:18
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Футбол

«Тамбов» арендовал у «Спартака» базу в Тарасовке до конца сезона

РИА Новости 06:37
Технологии

Жесткие диски в ноутбуках закончатся в Западной Европе в 2020 году

Твердотельные накопители (SSD) полностью заместят жесткие диски (HDD) в новых ноутбуках, продаваемых в Западной Европе к концу 2020 года.
Красная весна 05:19
Спорт

Саночники из Германии выиграли эстафету на чемпионате мира

ТАСС Спорт 11:08
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Политика

Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
РИА Новости Крым вчера в 05:44
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Биатлон

Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
РБК вчера в 05:07
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском 01:06
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Технологии

ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО

В число программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.
Rambler News Service 14 февраля в 11:45
Политика

Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
Российская газета 08:04
Политика

В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.
News.ru 10:37
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Футбол

Дубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась важнейшей победой гостей.
Bookmaker-ratings.ru 10:56
Общество

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Snob.ru 10:20
Общество

За сокрытие симптомов коронавируса в Китае объявили смертную казнь

По данным Deutsche Welle со ссылкой на информацию китайского суда, распространивший заболевание человек может быть приговорен к лишению свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения, а в отдельных случаях — к смертной казни.
Mockva.ru 03:43
Общество

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

РБК вчера в 14:01
Футбол

«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
Интерфакс-Спорт 10:32
Космос

НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot

К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).
AstroNews.ru 14 февраля в 11:17
Футбол

«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри

В матче 22-го тура чемпионата Германии "Кёльн" проиграл "Баварии" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе "Райн-Энерги".
Чемпионат 11:21
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции

Известия 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное