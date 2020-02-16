Дипломат подчеркнул, что подобные угрозы становятся катализатором радикализации, ксенофобии, злобы и ненависти в общественных отношениях. Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес Российской Федерации.

с чего всё началось

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

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