Политика
РБКПосол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
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с чего всё началось
Дипломат подчеркнул, что подобные угрозы становятся катализатором радикализации, ксенофобии, злобы и ненависти в общественных отношениях. Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес Российской Федерации.ТК Звезда08:10
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Посол России в Турции пожаловался на угрозы: обещали «небоскребы из черепов»
Московский Комсомолец09:02
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Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Спорт
Клэбо может сняться со «Ски Тура»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.
Армия и оружие
СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо
Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Политика
Евросоюз признал неспособность отреагировать на большой кризис
В случае наступления крупного международного кризиса Евросоюз не сможет на него отреагировать, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Происшествия
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Технологии
Жесткие диски в ноутбуках закончатся в Западной Европе в 2020 году
Твердотельные накопители (SSD) полностью заместят жесткие диски (HDD) в новых ноутбуках, продаваемых в Западной Европе к концу 2020 года.
Спорт
Саночники из Германии выиграли эстафету на чемпионате мира
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Биатлон
Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Технологии
ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО
В число программ для предустановки на смартфоны с 1 июля 2020 года вошли браузеры, картографические сервисы, приложение госуслуг, мессенджеры, соцсети и почтовые клиенты.
Политика
Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным
Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.
Политика
В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным
Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Футбол
Дубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»
В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм». Встреча завершилась важнейшей победой гостей.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Общество
За сокрытие симптомов коронавируса в Китае объявили смертную казнь
По данным Deutsche Welle со ссылкой на информацию китайского суда, распространивший заболевание человек может быть приговорен к лишению свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения, а в отдельных случаях — к смертной казни.
Общество
КамАЗ и Sollers договорились создать альянс
Футбол
«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
Космос
НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot
К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).
Футбол
«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри
В матче 22-го тура чемпионата Германии "Кёльн" проиграл "Баварии" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе "Райн-Энерги".