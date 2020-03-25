Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПосол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава диппредставительства отметил, что российские тест-наборы показали высокое качество в КНР и Иране, также они переданы в Италию.
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Посол заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом

РБК02:48

Посол России сообщил о готовности помочь США в борьбе с COVID-19

Газета.Ru03:37

Посол России заявил о готовности Москвы помочь Вашингтону в борьбе с коронавирусом

ТАСС01:04

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

RT на русском01:38

Посол сообщил о готовности России оказать помощь США в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ01:06

Россия предложила США помощь в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru02:31

Посол: Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолец00:56
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Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
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В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных

В Австралии обнаружили в окаменелостях самого древнего предка многих современных живых организмов, в это число может входить и человек.
Российский Вестник вчера в 13:44
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Энергетика

В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией

Сыграла роль позиция Саудовской Аравии - после срыва сделки в стране решили снизить цены и увеличить добычу, что не сыграло на руку другим поставщикам нефти.
Комсомольская правда 23 марта в 16:50
Общество

В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек. В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом.
ТК Звезда 03:29
Общество

Белый дом и сенат договорились простимулировать экономику на $2 трлн

Ожидается, соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.
RuNews24.ru 04:12
Общество

В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.
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Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

РИА Новости 03:34
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К Code Vein вышло последнее дополнение — пройти его пока нельзя из-за бага

Bandai Namco Entertainment выпустила последнее из трёх запланированных дополнений к своему ролевому экшену Code Vein — Lord of Thunder.
3DNews 02:30
Политика

Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ

Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 04:05
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Здоровье

На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
ТАСС вчера в 04:28
Финансы

Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 руб. впервые с 20 марта К 11 часам американская валюта торговалась на уровне около 77,60–77,70 руб. (примерно на 65 коп. дешевле цены закрытия).
Коммерсантъ 03:14
Происшествия

Житель Кузбасса хотел заработать, пугая коронавирусом

Услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом предлагал предпринимателям в Новокузнецке 21-летний фитнес-тренер, 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Красная весна 02:28
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости вчера в 03:58
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Известия 00:10
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

В Калининградской области за сутки на карантин ушли еще 229 человек

За сутки в Калининградской области на карантин по коронавирусу отправили 229 человек.
FlashNord 23 марта в 10:56
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:32
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Общество

В Минздраве прогнозируют снижение активности коронавируса

Активность нового коронавируса может снизиться в ближайшее время. Однако пока о полной победе речь не идет.
EastRussia 23 марта в 22:17
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Культура

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 23 марта в 13:08
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Еще пятерых пациентов вылечили от коронавируса в Москве

Первый канал 01:34
Технологии

Анонсированы гонки WRC 9 для платформ текущего и следующего поколений

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Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридических компаний, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия вчера в 06:59
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