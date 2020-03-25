Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПосол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава диппредставительства отметил, что российские тест-наборы показали высокое качество в КНР и Иране, также они переданы в Италию.
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Посол России заявил о готовности Москвы помочь Вашингтону в борьбе с коронавирусом

ТАСС01:04

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

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Посол сообщил о готовности России оказать помощь США в борьбе с коронавирусом

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Посол России сообщил о готовности помочь США в борьбе с COVID-19

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Посол заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом

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