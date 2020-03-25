Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПосол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава диппредставительства отметил, что российские тест-наборы показали высокое качество в КНР и Иране, также они переданы в Италию.
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Посол России заявил о готовности Москвы помочь Вашингтону в борьбе с коронавирусом

ТАСС01:04

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

RT на русском01:38

Посол России сообщил о готовности помочь США в борьбе с COVID-19

Газета.Ru03:37

Посол сообщил о готовности России оказать помощь США в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ01:06

Посол заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом

РБК02:48

Посол: Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолец00:56

Россия предложила США помощь в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru02:31
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Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
Транспорт

Дептранс: Количество пассажиров в столичном метро снизилось на 44%

Количество пассажиров московского метро по состоянию на 10:00 снизилось на 44%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 05:47
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Энергетика

США в конце 2019 года обогнали Россию по экспорту СПГ в Европу

США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир, заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
РИА Новости вчера в 20:08
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 07:10
Общество

В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 04:59
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Энергетика

Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией

Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Ruposters.ru 05:34
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Экономика

Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
REGNUM 06:21
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:39
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com вчера в 03:36
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
1rnd.ru 04:57
Политика

Игорь Тиньков прощается с Липецком

На пресс-конференции Игорь Тиньков рассказал о том, почему изменил свое мнение о системе выборов в горсовет.
ГТРК Липецк 05:27
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

Автоновости дня вчера в 02:14
Единоборства

Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Известия 05:35
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Футбол

Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет

Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 03:22
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
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