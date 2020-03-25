Коронавирус
RT на русскомПосол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава диппредставительства отметил, что российские тест-наборы показали высокое качество в КНР и Иране, также они переданы в Италию.
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Политика
Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Транспорт
Дептранс: Количество пассажиров в столичном метро снизилось на 44%
Количество пассажиров московского метро по состоянию на 10:00 снизилось на 44%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Энергетика
США в конце 2019 года обогнали Россию по экспорту СПГ в Европу
США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир, заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.
Общество
В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Пермском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Энергетика
Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией
Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Экономика
Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом
За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Общество
В Московской области приостановили ночные развлечения
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
Общество
В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
Политика
Игорь Тиньков прощается с Липецком
На пресс-конференции Игорь Тиньков рассказал о том, почему изменил свое мнение о системе выборов в горсовет.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Авто
Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон
Единоборства
Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Футбол
Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет
Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.