Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад Победы в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс-Запад».

Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы

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