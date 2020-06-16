Политика
РБКПосол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад Победы в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс-Запад».
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель снялась в откровенном наряде в небоскребе
Lenta.ru 09:34
Армия и оружие
Источник в индийской армии рассказал о ситуации на границе с Китаем
По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые.
РИА Новости 08:03
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.
Lenta.ru 10:04
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
В Прикамье выявили 107 новых случаев коронавируса
Медики наблюдают еще за 2803 жителями края. На утро 15 июня всего в регионе выявлено 2687 случаев заражения коронавирусом в 43 территориях.
RuNews24.ru 15 июня в 00:52
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Экономика
В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Политика
Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 09:03
Экономика
Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний отказалось от государственной поддержки.
РБК 01:10
Экономика
ФАС сообщила о просьбе неизвестного выкупить 43% «Открытие Холдинга»
У банкротящегося «Открытие Холдинга» может смениться акционер: в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство физического лица о приобретении 43,58% акций компании.
РБК 08:01
Футбол
Рангник согласился возглавить «Милан»
Бывший главный тренер «Шальке» и «РБ Лейпциг» Ральф Рангник договорился о том, чтобы возглавить «Милан», сообщает Tuttosport.
Sport24.ru 04:42
Происшествия
Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет.
RT на русском 10:01
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Игорь Орлов возглавил «Северную верфь» ОСК
DVINA 29 08:53
Общество
Россиян, планирующих голосовать онлайн, поджидают хакеры
Эксперт считает, что в первую очередь киберпреступники постараются при помощи сайтов-фальшивок похитить как можно больше пользовательских данных — их будут запрашивать для "авторизации".
Вести.Ru 01:54
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51