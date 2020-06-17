Политика
РБКПосол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад Победы в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс-Запад».
Читать в источнике
Оценить203
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Экономика
Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Культура
«Горький fest-2020» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
На встрече было объявлено, что IV фестиваль пройдет с 17 по 23 июля.
НТА-Приволжье 08:26
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Авто
Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max
В техническом плане за основу взята платформа пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
Российская газета 06:02
Происшествия
У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус
Коронавирусная инфекция не подтвердилась у замгубернатора Курганской области Анатолия Воробьева и нескольких сотрудников правительства региона, у которых ранее были предварительно получены положительные результаты на COVID-19, сообщил в среду региональный оперштаб.
РИА Новости 08:37
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском вчера в 01:10
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Газета.Ru 01:20
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1956 года
Абсолютный же максимум был зафиксирован 17 июня 1892 года - тогда воздух раскалился до 30,8. Однако сегодня и этот рекорд может пасть: по прогнозам синоптиков, столбики термометров в состоянии подскочить до 31-32 градусов.
Российская газета 08:11
Экономика
Правительство РФ выделит регионам 100 млрд рублей
До 15 июля 2020 года 100 млрд рублей выделит регионам в качестве компенсации выпадающих доходов правительство России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ИА Красная Весна 08:37
Экономика
Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации США
Российские вложения в американские государственные бумаги в апреле 2020 года выросли с $3,85 миллиардов до $6,85 миллиардов из-за краткосрочных облигаций, заявили в Министерстве финансов США, 15 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 15 июня в 16:45
Кино
Вручение «Оскара» перенесли на апрель 2021 года
Коммерсантъ вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Профиль вчера в 01:39
Шоу-бизнес
Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа
Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.
Пятый канал вчера в 14:40
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 08:42