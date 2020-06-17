Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад Победы в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс-Запад».

Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы

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