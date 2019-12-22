Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.

Посол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2»

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