Политика
Радио SputnikПосол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.
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Общество
О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром".
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Происшествия
В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%.
Экономика
В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes
По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Происшествия
Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке
Вдова сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова, убитого террористом на Лубянке, осталась одна с тремя детьми на руках.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что январские выплаты большинство пенсионеров получат до Нового года.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Единоборства
Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну
Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Происшествия
AP: 13 человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго.
Политика
Путин откроет движение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Политика
МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Гаджеты
Apple отключила для России чип в iPhone 11, используемый в AirDrop
Американская компания Apple отключила для России встроенный в новый iPhone 11 чип U1, сообщают "Известия".
Наука
Метаповерхность отразила свет невзаимно
Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
Футбол
Марио Манджукич проходит медосмотр в клубе «Аль-Духаиль» из Катара
Хорватский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукич может в самое ближайшее время заключить контракт с катарской командой «Аль-Духаиль».