Политика

Радио SputnikРадио SputnikПосол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.
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Пушков ответил пословицей на слова посла США о «благодарной» за санкции Европе

Life.ru07:15

В Совфеде отреагировали на слова посла США о реакции ЕС на санкции

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Посол США в Берлине рассказал о благодарностях за санкции против России

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Пушков оценил слова дипломата США о «благодарности ЕС» за санкции

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Посол США заявил о благодарностях ЕС за санкции для «Северного потока-2»

РБКвчера в 22:56

Посол США в Германии: санкции против «Северного потока - 2» приняли в интересах Европы

ТАССвчера в 22:13

США заявили, что ЕС «благодарит» за санкции против «Северного потока-2»

Газета.Ru04:12
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О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром".
Газета.Ru вчера в 13:52
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 20 декабря в 19:22
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Взгляд.ру 12:47
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Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место. Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе.
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Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

РБК 07:29
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Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
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Происшествия

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Российская газета 12:37
Недвижимость

Вторичный рынок застыл в ожидании

Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%.
Коммерсантъ 02:19
Экономика

В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
URA.Ru вчера в 16:03
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

РБК 07:28
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
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Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке

Вдова сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова, убитого террористом на Лубянке, осталась одна с тремя детьми на руках.
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Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
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Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru 08:31
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что январские выплаты большинство пенсионеров получат до Нового года.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 02:43
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Вести.Ru 12:17
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Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

РИА Новости 13:36
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Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну

Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Столица 24 вчера в 13:57
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В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

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AP: 13 человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в Чикаго.
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Путин откроет движение по Крымскому мосту

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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В Ленинградской области в результате ДТП опрокинулся автомобиль

РБК 13:10
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МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
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Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
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Метаповерхность отразила свет невзаимно

Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
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Марио Манджукич проходит медосмотр в клубе «Аль-Духаиль» из Катара

Хорватский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукич может в самое ближайшее время заключить контракт с катарской командой «Аль-Духаиль».
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