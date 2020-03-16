Политика
РБКПосол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.
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с чего всё началось
Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.Коммерсантъ15:00
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Происшествия
На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус
Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Общество
На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек
За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев временно отменил свои концерты
Интернет-издание «Дни24» приводит слова певца о том, что это временная мера, и как только ситуация стабилизируется, он обязательно выйдет на сцену.
Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Японская компания Honda еще с осени прошлого года стартовала продажи усовершенствованного паркетника Honda Breeze.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Шоу-бизнес
Жена Гафта рассказала о его состоянии после инсульта: «Все понимает»
Остроумова отметила, что здоровье Гафта постепенно налаживается, хоть и медленно.
Футбол
Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Авто
Зачем массовые иномарки облагают налогом на роскошь
Стоит отметить, что в обновленный перечень "роскошных автомобилей", помимо премиальных кроссоверов Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler, а также минивэна Chrysler Pacifica, попали иномарки массовых брендов: Honda Pilot, Mazda CX-9 и Subaru WRX STI.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Музыка
Школьница из Твери покорила жюри «Голос. Дети» тирольским пением
Для исполнения композиции школьница выбрала тяжелейший стиль под названием йодль, который в простонародье называют пением альпийских пастухов.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Космос
ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона
Происшествия
После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело
По факту разлива мазута в приморском городе Находка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Политика
В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Футбол
«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины
В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Гаджеты
Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров
Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
Энергетика
Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.