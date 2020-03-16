Политика

РБКРБКПосол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.
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с чего всё началось

«У меня непростая задача, но я рад быть здесь»

Новый посол США в России Джон Салливан — о коронавирусе, саммите ядерной «пятерки» и санкциях Джон Салливан в Россию приехал в январе, а свои верительные грамоты передал президенту РФ Владимиру Путину в феврале.
Коммерсантъ15:00

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«У меня непростая задача, но я рад быть здесь»

Коммерсантъ15:00

Посол в России: США хотели бы подключить Китай к заявлению о недопустимости ядерной войны

ТАСС15:57

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

РБК16:30

Посол рассказал об идее Трампа провести саммит «пятёрки» СБ ООН в США

RT на русском15:22

Названа возможная тема на встрече «ядерной пятерки»

Lenta.ru15:35

Трамп позитивно оценил идею Путина по саммиту «ядерной пятерки»

Газета.Ru15:14

Трамп предложил провести саммит «пятерки» СБ ООН на сессии ГА в Нью-Йорке

Взгляд.ру15:15
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
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На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус

Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Известия вчера в 09:07
Общество

На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек

За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Росбалт 10:08
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Финансы

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
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Валерий Леонтьев временно отменил свои концерты

Интернет-издание «Дни24» приводит слова певца о том, что это временная мера, и как только ситуация стабилизируется, он обязательно выйдет на сцену.
Слово и Дело 13:25
Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
Известия вчера в 23:14
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Известия 09:15
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Японская компания Honda еще с осени прошлого года стартовала продажи усовершенствованного паркетника Honda Breeze.
Faktom 03:44
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

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Шоу-бизнес

Жена Гафта рассказала о его состоянии после инсульта: «Все понимает»

Остроумова отметила, что здоровье Гафта постепенно налаживается, хоть и медленно.
Московский Комсомолец вчера в 09:16
Футбол

Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»

RT на русском 09:52
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Российская газета 17:47
Авто

Зачем массовые иномарки облагают налогом на роскошь

Стоит отметить, что в обновленный перечень "роскошных автомобилей", помимо премиальных кроссоверов Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler, а также минивэна Chrysler Pacifica, попали иномарки массовых брендов: Honda Pilot, Mazda CX-9 и Subaru WRX STI.
Российская газета 08:00
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
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Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета 14:39
Музыка

Школьница из Твери покорила жюри «Голос. Дети» тирольским пением

Для исполнения композиции школьница выбрала тяжелейший стиль под названием йодль, который в простонародье называют пением альпийских пастухов.
iReactor вчера в 19:53
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Известия 11:32
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Космос

ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

ТАСС 13 марта в 07:30
Происшествия

После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело

По факту разлива мазута в приморском городе Находка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Российская газета вчера в 01:55
Кино

Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса

RuNews24.ru 08:30
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Политика

В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 16:02
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 вчера в 12:34
Футбол

«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины

В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Чемпионат 11:09
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости 10:40
Гаджеты

Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров

Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
iXBT.com 17:57
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Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть

Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 16:00
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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