с чего всё началось

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, передает РИА "Новости". "Я разочарован и возмущен", - сказал посол. Он также осудил судопроизводство в России и назвал его "тайным правосудием".

Посол США в Москве отреагировал на приговор Уилану

Общество Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний» В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.

Общество СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ. 387

Происшествия ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе 1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,5K

Армия и оружие Режим полной боевой готовности в ДНР был отменен Уровень боевой готовности в ДНР был снижен с «полной» до «постоянной», заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики.

Политика МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. 963

Политика В Японии оценили слова Путина о Курилах Читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, который в поздравительной речи ко Дню России 12 июня упомянул Курильские острова. 1,5K

Политика Помпео потребовал от России немедленно освободить Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter потребовал немедленно освободить осужденного на 16 лет американца Пола Уилана. 1K

Происшествия В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети. 15

Происшествия В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. 459

Фигурное катание Туктамышева ответила на обвинения в «раздетых фотках» Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в черном костюме в Instagram, которым ответила на обвинения в откровенных снимках.

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 127