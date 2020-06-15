Политика

Газета.RuГазета.RuПосол США в Москве отреагировал на приговор Уилану

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, передает РИА "Новости". "Я разочарован и возмущен", - сказал посол. Он также осудил судопроизводство в России и назвал его "тайным правосудием".
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с чего всё началось
"Если он будет признан виновным после этого тайного судебного разбирательства без каких-либо доказательств, мир увидит, как российская судебная система высмеивает саму идею справедливости", - написала
она в твиттере.
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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