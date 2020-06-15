Политика
Газета.RuПосол США в Москве отреагировал на приговор Уилану
Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, передает РИА "Новости". "Я разочарован и возмущен", - сказал посол. Он также осудил судопроизводство в России и назвал его "тайным правосудием".
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с чего всё началось
"Если он будет признан виновным после этого тайного судебного разбирательства без каких-либо доказательств, мир увидит, как российская судебная система высмеивает саму идею справедливости", - написалаона в твиттере.Интерфакс04:39
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Общество
Скуратов признал увольнения из «Уральских авиалиний»
В авиакомпании «Уральские авиалинии» с начала 2020 года уволено около 100 сотрудников.
Правда УрФО 10:17
Происшествия
Стрелявшего по полицейским на Ленинском проспекте в Москве задержали
Мужчина, который 15 июня открыл стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, был ранен, в настоящий момент он задержан.
Известия 10:06
Общество
Туроператоры РФ прогнозируют закрытие границ ЕС для россиян
Страны Европейского союза согласовывают список государств, граждане которых смогут попасть на территорию Европы с 1 июля.
iReactor 04:06
Общество
СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 13 июня в 14:44
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Армия и оружие
Режим полной боевой готовности в ДНР был отменен
Уровень боевой готовности в ДНР был снижен с «полной» до «постоянной», заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики.
Московский Комсомолец 09:53
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Политика
В Японии оценили слова Путина о Курилах
Читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, который в поздравительной речи ко Дню России 12 июня упомянул Курильские острова.
RT на русском вчера в 10:43
Политика
МИД РФ объявил о переносе поездки Лаврова и Шойгу в Турцию
Дата встречи глав МИД и Минобороны России и Турции, которую планировали провести 14 июня, будет согласована дополнительно.
ФАН вчера в 07:37
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Политика
Помпео потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter потребовал немедленно освободить осужденного на 16 лет американца Пола Уилана.
Lenta.ru 08:52
Политика
Премьер Киргизии решил уйти в отставку на фоне коррупционного скандала
Премьер-министр Кигризии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
РБК 10:39
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Фигурное катание
Туктамышева ответила на обвинения в «раздетых фотках»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в черном костюме в Instagram, которым ответила на обвинения в откровенных снимках.
Матч ТВ 10:18
Происшествия
В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского
Подросток, которого душил приехавший на вызов полицейский, сам напал на сотрудника перед задержанием.
Lenta.ru 09:35
Армия и оружие
США пытались следить за спуском аппарата «Витязь» в Марианскую впадину
МИР 24 вчера в 14:17
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Политика
Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным
Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей в России лучше, чем в других странах, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 10:03
Футбол
«Спартак» уступил «Динамо» в контрольном матче
РИА Новости вчера в 11:37
Технологии
Ученые считают, что вакцины от коронавируса не остановят эпидемию
Ученые полагают, что распространяют коронавирус бессимптомные носители заболевания, и опасаются того, что как только вакцину, подавляющую симптомы, изобретут, число заболевших новой болезнью станет больше.
Новые Известия 10:14
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Политика
Президент Бразилии провел переговоры с Путиным насчет коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в Twitter, что провел утром переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец 10:27