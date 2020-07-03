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Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой
Посол США в России Джон Салливан потрясен реакцией на сообщение в аккаунтах Белого дома в Twitter и Instagram, опубликованном 8 мая. В нем говорилось, что США и Великобритания одержали победу над нацистами, другие союзники при этом не упоминались.
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