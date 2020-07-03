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Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.В источнике
С чего всё началось

Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

Посол США в России Джон Салливан потрясен реакцией на сообщение в аккаунтах Белого дома в Twitter и Instagram, опубликованном 8 мая. В нем говорилось, что США и Великобритания одержали победу над нацистами, другие союзники при этом не упоминались.
РБКвчера в 03:25
Подробнее о событии

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

РИА Новостивчера в 08:42

Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом

Lenta.ruвчера в 05:15

Американский посол объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй Мировой

Комсомольская правдавчера в 06:10

Посол США объяснил, почему в твите Белого дома о победе над нацизмом не упомянули СССР

Вести.Ruвчера в 05:32

Посол США: сообщение о победе во Второй мировой было адресовано Великобритании

Коммерсантъвчера в 06:11

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

ТАССвчера в 05:06

Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

РБКвчера в 03:25
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM18:21
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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ruвчера в 12:46
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Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске.
REGNUM17:39
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В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости01:19
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В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUMвчера в 03:57
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 05:13
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В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Новые Ведомостивчера в 05:43
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В России расширили перечень пострадавших от эпидемии отраслей

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет список отраслей, пострадавших в результате действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Кубань 242 июля в 10:58
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