Политика

ТАССТАССПосол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
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с чего всё началось

Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

Посол США в России Джон Салливан потрясен реакцией на сообщение в аккаунтах Белого дома в Twitter и Instagram, опубликованном 8 мая. В нем говорилось, что США и Великобритания одержали победу над нацистами, другие союзники при этом не упоминались.
РБК03:25

Подробнее о событии

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

РИА Новости08:42

Посол США объяснил отсутствие упоминания СССР в посте о Второй мировой войне

Известия06:42

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

ТАСС05:06

Посол США объяснил, почему в твите Белого дома о победе над нацизмом не упомянули СССР

Вести.Ru05:32

Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом

Lenta.ru05:15

Посол США: сообщение о победе во Второй мировой было адресовано Великобритании

Коммерсантъ06:11

Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

РБК03:25
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Оперштаб сообщил о 73 новых случаях коронавируса в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае выявили еще 73 новых случая коронавирусной инфекции.
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Общество

В двух префектурах Японии из-за ливней объявили эвакуацию

Для 145 тысяч человек, проживающих в префектурах Кумамото и Кагосима на юге Японии, было объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и рекомендовано эвакуироваться.
Московский Комсомолец 20:24
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Путин подписал указ о поправках в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:29
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Армия и оружие

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Китайские аналитики убеждены, что многие маневры, которые США предпринимают сейчас (вывод войск из Германии, сосредоточение в Польше), направлены на то, чтобы подобраться к российским границам и бросить вызов России.
ToDay News Ufa 15:19
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Экономика

Эксперты: окрошка подорожала на 6% за год

Окрошка подорожала на 6% за год — на приготовление четырёх больших порций в июне россиянам приходилось тратить в среднем 459 рублей.
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
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В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
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Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Общество

ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
URA.Ru 17:41
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
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Наука

Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
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Здоровье

Назван сок, способный нормализовать давление у гипертоников

По мнению британских медиков, одним из самых простых и полезных средств для повышения артериального давления является вишневый сок.
Live24 12:16
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Общество

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Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
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Общество

ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.
РБК 07:27
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Курс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ 20:55
Армия и оружие

СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
РБК 22:57
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

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Туристу позволят облететь Землю в открытом космосе

Уже в 2023 году первому космическому туристу, который пожелает выйти в открытый космос, позволят фактически совершить оборот вокруг Земли.
РЕН ТВ 20:46
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Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

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Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:39
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Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
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Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
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Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж

Дочь певца Евгения Осина 18-летняя Агния вышла замуж. Короткое видео со свадьбы она выложила в своем Instagram.
МИР 24 17:09
Экономика

Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
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Франшизы «Чужой» и «Хищник» стали принадлежать Marvel

Российская газета 05:15
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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