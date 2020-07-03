Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Политика Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи. 18

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 553

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Шоу-бизнес Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева. 6

Политика Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro. 40

Здоровье Врачи рассказали о мошеннических схемах с COVID-19 Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.

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Общество В Белграде из-за пандемии SARS-CoV-2 ввели режим ЧС Белград, 3 июля 2020, 13:29 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Белграда на территории города.

Происшествия Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области В Псковской области четыре вспышки коронавирусной инфекции остаются активными.

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Общество Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. 89

Хоккей ЦСКА стал чемпионом России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.