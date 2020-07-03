Политика

ТАССТАССПосол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
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Посол США объяснил отсутствие упоминания СССР в посте о Второй мировой войне

Известия06:42

Посол США: сообщение о победе во Второй мировой было адресовано Великобритании

Коммерсантъ06:11

Посол США объяснил, почему в твите Белого дома о победе над нацизмом не упомянули СССР

Вести.Ru05:32

Американский посол объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй Мировой

Комсомольская правда06:10

Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом

Lenta.ru05:15

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

ТАСС05:06

Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

РБК03:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
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Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
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Политика

Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию

Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру вчера в 20:21
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения

С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева.
Летидор 05:39
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Политика

Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс

Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro.
REGNUM 06:51
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Здоровье

Врачи рассказали о мошеннических схемах с COVID-19

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.
Национальная служба новостей 05:03
Общество

На Сахалине и Курилах отключился интернет

3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
Российская газета 07:28
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Гаджеты

Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет

NewInform вчера в 11:38
7
Политика

Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
3
Здоровье

Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету

Актуальные Новости 03:59
2
Общество

В Белграде из-за пандемии SARS-CoV-2 ввели режим ЧС

Белград, 3 июля 2020, 13:29 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Белграда на территории города.
REGNUM 06:29
Происшествия

Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области

В Псковской области четыре вспышки коронавирусной инфекции остаются активными.
Псковское агентство информации 07:31
Политика

Песков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
RT на русском 06:38
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Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
11
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,1K
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
544
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,6K
Политика

Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
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Наука

Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый.
Московский Комсомолец 03:11
2
Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 05:52
89
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
7,1K
Фигурное катание

Евгения Медведева тренируется у Елены Буяновой

Вести.Ru 04:39
Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Кино

Малькевич рассказал о второй части фильма «Шугалей»

Во второй части фильма будет показана сила воли Максима Шугалея, который, несмотря на нескончаемые пытки и тяжелейшие условия, верен себе и продолжает собирать информацию о том, насколько глубоко засели террористы в Триполи, а также о том, кто оказывает им финансовую поддержку и, кроме того, о работорговле.
Russia News 07:23
Футбол

«Бавария» объявила о переходе из «Манчестер Сити» Сане

Общественная служба новостей 05:42
Политика

Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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