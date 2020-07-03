Политика
ТАССПосол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
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Американский посол объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй Мировой
Комсомольская правда06:10
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Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру вчера в 20:21
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения
С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева.
Летидор 05:39
Политика
Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс
Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro.
REGNUM 06:51
Здоровье
Врачи рассказали о мошеннических схемах с COVID-19
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.
Национальная служба новостей 05:03
Общество
На Сахалине и Курилах отключился интернет
3 июля на Сахалине и Курилах у части жителей пропал интернет из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".
Российская газета 07:28
Гаджеты
Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет
NewInform вчера в 11:38
Политика
Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Актуальные Новости 03:59
Общество
В Белграде из-за пандемии SARS-CoV-2 ввели режим ЧС
Белград, 3 июля 2020, 13:29 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Белграда на территории города.
REGNUM 06:29
Происшествия
Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области
В Псковской области четыре вспышки коронавирусной инфекции остаются активными.
Псковское агентство информации 07:31
Политика
Песков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
RT на русском 06:38
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый.
Московский Комсомолец 03:11
Общество
Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД
Симоновский районный суд Москвы частично удовлетворил иск столичного ГУ МВД России к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, с них взыскали более 4,7 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 05:52
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Кино
Малькевич рассказал о второй части фильма «Шугалей»
Во второй части фильма будет показана сила воли Максима Шугалея, который, несмотря на нескончаемые пытки и тяжелейшие условия, верен себе и продолжает собирать информацию о том, насколько глубоко засели террористы в Триполи, а также о том, кто оказывает им финансовую поддержку и, кроме того, о работорговле.
Russia News 07:23
Футбол
«Бавария» объявила о переходе из «Манчестер Сити» Сане
Общественная служба новостей 05:42
Политика
Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу
Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45