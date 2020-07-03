Политика

ТАССТАССПосол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
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Посол США: сообщение о победе во Второй мировой было адресовано Великобритании

Коммерсантъ06:11

Американский посол объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй Мировой

Комсомольская правда06:10

Посол США в РФ объяснил отсутствие СССР в публикации о победе над нацистами

News.ru05:53

Посол США объяснил, почему в твите Белого дома о победе над нацизмом не упомянули СССР

Вести.Ru05:32

Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом

Lenta.ru05:15

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

ТАСС05:06

Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

РБК03:25
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Религия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ТАСС 05:22
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Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
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Общество

В США ликвидировали автономную зону Сиэтла

Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23
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Общество

Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма

Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
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Здоровье

Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету

Актуальные Новости 03:59
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Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
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Происшествия

В украинском Николаеве самопроизвольно развёлся мост

Свободная Пресса 03:57
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Общество

Новый штамм коронавируса быстрее размножается и передается

Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться.
Вести.Ru 04:45
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Здоровье

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
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Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
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Армия и оружие

Сирийские военные перехватили американский конвой: опубликовано видео

Военное дело 05:47
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Авто

Компания BMW обновит программное обеспечение своих автомобилей

Клиенты баварской марки с 1 июля могут приобрести автомобили BMW, оборудованные мультимедийной системой с возможностью обновления «по воздуху».
SpeedMe 04:35
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Общество

Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19

Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15
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Политика

ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России

"По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
ИА Новороссия 05:25
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого

Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
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Кино

Большой фестиваль мультфильмов открылся в онлайн-формате

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Кино

Стало известно, кто заменит в «Короне» Хелену Бонэм Картер

РИА Новости вчера в 20:31
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
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Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
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Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

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Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Президент России Владимир Путин не прекращая ведет работу по укреплению государства, это является одним из приоритетов его работы.
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Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет

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Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы

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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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