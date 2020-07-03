Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

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