Политика
ТАССПосол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
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Американский посол объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй Мировой
Комсомольская правда06:10
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Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Общество
В США ликвидировали автономную зону Сиэтла
Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23
Общество
Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Актуальные Новости 03:59
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
Происшествия
В украинском Николаеве самопроизвольно развёлся мост
Свободная Пресса 03:57
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
Новый штамм коронавируса быстрее размножается и передается
Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться.
Вести.Ru 04:45
Здоровье
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили американский конвой: опубликовано видео
Военное дело 05:47
Авто
Компания BMW обновит программное обеспечение своих автомобилей
Клиенты баварской марки с 1 июля могут приобрести автомобили BMW, оборудованные мультимедийной системой с возможностью обновления «по воздуху».
SpeedMe 04:35
Общество
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15
Политика
ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России
"По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
ИА Новороссия 05:25
Политика
Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
РИА Новости 05:37
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Кино
Большой фестиваль мультфильмов открылся в онлайн-формате
Российская газета 05:11
Кино
Стало известно, кто заменит в «Короне» Хелену Бонэм Картер
РИА Новости вчера в 20:31
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Шоу-бизнес
Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович
Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Политика
В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина
Президент России Владимир Путин не прекращая ведет работу по укреплению государства, это является одним из приоритетов его работы.
ТВ Центр 06:28
Гаджеты
Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет
NewInform вчера в 11:38
Авто
Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы
За последние три месяца американский автопроизводитель Tesla продал 90,65 тысячи электрокаров, что на 4,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Evo-rus.com 04:39