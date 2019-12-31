Политика
РИА НовостиПосол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере. Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой.
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В МИД РФ усомнились в знании истории посла США в Польше после ее ответа Путину
Газета.Ruвчера в 15:29
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