Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере. Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой.
Читать в источнике
Комментировать1848

Подробнее о событии

В Совфеде оценили слова посла США в Польше о Второй мировой войне

RT на русском03:07

Пушков объяснил историческую безграмотность посла США в Польше

Взгляд.ру03:32

В российском МИДе заявили, что посол США в Польше плохо учила историю

Эхо Москвывчера в 16:01

МИД ответил на слова посла США о виновниках начала Второй мировой войны

РБКвчера в 20:09

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 21:54

В МИД России указали на пробелы в образовании посла США

Lenta.ruвчера в 22:13

В МИД РФ усомнились в знании истории посла США в Польше после ее ответа Путину

Газета.Ruвчера в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика

Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 03:36
Футбол

Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии

Стало известно количество голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в уходящем десятилетии.
Матч ТВ 01:26
Общество

Социологи назвали самые популярные блюда в новогоднем меню у россиян

РБК 04:23
Происшествия

В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ

В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
РИА Новости 02:50
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Гаджеты

Wired (США): 10 худших технологических продуктов 2010-х годов (Wired Magazine)

Хотя ни один из провалов Apple в 2010-х годах не был эпическим, у компании они все же случались — от плохо продуманной клавиатуры-бабочки MacBook до ее соцсети Ping.
ИноСМИ 02:11
Интернет

CNN: В Microsoft заявили о краже данных хакерами из КНДР

Сотрудники корпорации Microsoft заявили о краже хакерами из КНДР данных, связанных с ядерным оружием.
Актуальные Новости 02:37
Общество

Владыка Пантелеимон перед уходом уволил строптивого священника

Сочувствующие отцу Александру священнослужители и прихожане считают, что решение владыки Пантелеимона можно оспорить.
Московский Комсомолец Ярославль 04:29
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Армия и оружие

Сдача атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ состоится в 2020 году

Подводный крейсер «Князь Владимир» сдадут в эксплуатацию ВМФ РФ в первой половине нового года.
Актуальные Новости вчера в 12:07
Авто

Geely вот-вот покажет большой семиместный кроссовер

Китайский бренд Geely, ставший одним из самых «кассовых» в России, в 2020 году наладит производство абсолютно новой крупной модели VX11.
5 колесо вчера в 09:22
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com 01:00
Общество

Почти 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

29 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах по состоянию на 3:45 понедельника, 30 декабря.
Известия 29 декабря в 19:45
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском вчера в 09:31
Хоккей

Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Хоккей

Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на третье место в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю "очки за матч" (1,46), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 02:50
Здоровье

Введен новый порядок оказания медпомощи для жителей Новинок

Министерство здравоохранения Нижегородской области утвердило новый порядок оказания медицинской помощи жителям Новинского сельсовета в связи с его присоединением к городскому округу Нижний Новгород с 1 января 2020 года.
Гипер НН 03:52
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Авто

Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7

Как сообщает пресс-служба японской компании, первые товарные автомобили Suzuki XL7 поступят в шоу-румы Suzuki в первом квартале 2020 года, но цены на новинку пока держаться в тайне.
32CARS.ru 02:28
Культура

Охлобыстин назвал Асмус дурочкой из-за откровенной сцены в «Тексте»

Артист отметил, что шумиха вокруг откровенной сцены с Асмус в фильме "Текст" могла быть спровоцирована авторами ленты намеренно.
Газета.Ru 03:49
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Общество

Ожидавший суда в Японии экс-глава Nissan уехал в Ливан

Интерфакс 00:43
Единоборства

Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал критику политики компании в отношении выплат бойцам организации.
Lenta.ru 02:56
Армия и оружие

Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе

В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
ИА Новороссия вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 - руководитель Советского государства. Маршал Советского Союза. Генералиссимус Советского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное