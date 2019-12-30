Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере. Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой.

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Происшествия Адвокаты заявили о фальсификации доказательств в деле Шеремета Социальные сети Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь утверждают, что следствие могло фальсифицировать доказательства.

Политика Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту 21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

Экономика Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.

Общество Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кино Twitter проверит «Звездные войны» на «правильность» Популярная соцсеть Twitter решила замахнуться на далекую галактику и выяснить, все ли там хорошо с правами человека в современном понимании, то есть, прежде всего, с правами меньшинств, сообщает Daily Wire.

Футбол «Ювентус» хочет подписать нападающего «Аталанты» «Ювентус» нацелился на нападающего «Аталанты» Деяна Кулушевски. Туринский клуб хочет подписать с футболистом контракт до 2024 года.