Политика
РИА НовостиПосол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере. Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой.
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Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Политика
Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Космос
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Происшествия
Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы
На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Шоу-бизнес
Волочкова начала парад купальников на тайском пляже
Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Армия и оружие
Мадуро поручил ускорить работу по выдаче напавших на воинскую часть
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона
Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Политика
Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии
«Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Происшествия
При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека
В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.
Здоровье
Определены основные запреты в пище для гипертоников
Медицинскими специалистами определены и названы три главных категорических запрета в рационе питания для людей-гипертоников.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Бывший участник шоу Top Gear высказал свое мнение по поводу причин плохого качества российских автомобилей.
Общество
«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании
«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании.
Политика
Белый дом назвал темы разговора Путина и Трампа
Белый дом распространил в понедельник сообщение в котором назвал темы, которые президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора.
Наука
Физики продемонстрировали возможности кильватерного ускорителя частиц
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
Недавно в UserBenchmark появились данные про новый процессор Intel Core i3-10300.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Происшествия
Скопление полиции у ТК «Дунай» вызвано забастовкой сотрудников Spar
По сообщению источника, полиция прибыла в связи с забастовкой сотрудников закрывшегося магазина Spar, расположенного в торговом центре «Дунай».