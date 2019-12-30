Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере. Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой.

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

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Происшествия Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

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