с чего всё началось

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере. Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой.

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Здоровье Названы полезные свойства красной икры Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.

Политика РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.

Игры Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6 Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.

Культура Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".

Футбол Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

Гаджеты Появились первые рендеры смартфона Google Pixel 4a Инсайдеры опубликовали первые рендеры нового смартфона Google Pixel 4a, согласно которым гаджет будет оснащен дисплеем диагональю в 5,7 или 5,8 дюймов.