Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере. Ранее российские политики резко осудили позицию Варшавы, не считающей себя ответственной за события Второй мировой.
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с чего всё началось
Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter
 комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".
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