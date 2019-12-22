Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза. По словам Ричарда Гренелла, многие европейские страны благодарят за них.

Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе

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