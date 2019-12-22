Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе

Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза. По словам Ричарда Гренелла, многие европейские страны благодарят за них.
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Пушков ответил пословицей на слова посла США о «благодарной» за санкции Европе

Life.ru07:15

Сенаторы ответили послу США на слова о благодарностях ЕС из-за санкций

РБК05:47

Посол США в Германии: санкции против «Северного потока - 2» приняли в интересах Европы

ТАССвчера в 22:13

США заявили, что ЕС «благодарит» за санкции против «Северного потока-2»

Газета.Ru04:12

Пушков оценил слова дипломата США о «благодарности ЕС» за санкции

RT на русском05:19

В Совфеде отреагировали на слова посла США о реакции ЕС на санкции

РИА Новости05:31

Посол США в Берлине рассказал о благодарностях за санкции против России

Известиявчера в 20:55
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Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Коммерсантъ 05:58
Политика

Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Интерфакс 07:07
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона

Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
ТВ-Енисей вчера в 13:47
Авто

Поставил и забыл: новый ГАЗ-2410 простоял в гараже без движения 30 лет

В начале 2000-ых авто пригнали в гараж из небольшого села, и с тех пор на нем никто так и не ездил.
Allcarz.ru вчера в 09:10
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
РБК 07:29
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Общество

О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром".
Газета.Ru вчера в 13:52
Музыка

YouTube впервые наградил за комментарий с миллионом лайков

Телеканал 360° вчера в 10:39
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Общество

Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.
Интерфакс 05:12
Общество

МЧС предупредило о тумане в Москве

МЧС России распространило экстренное предупреждение об ожидающемся тумане в Москве до утра воскресенья, 22 декабря.
RT на русском вчера в 16:46
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Общество

Королева не намерена передать трон принцу Чарльзу в 2021 году

Британские СМИ ранее писали, что королева намерена при жизни передать трон принцу Чарльзу.
В курсе.ру 03:51
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Рамблер вчера в 06:15
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

RT на русском 07:01
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы

Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:53
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com 20 декабря в 14:47
Здоровье

К чему может привести употребление граната, выяснили медики

Медики поведали, к чему может привести употребление граната.
ГлавУфа 06:06
Здоровье

Жуки и крахмал: из чего состоят крабовые палочки

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» выяснили, можно ли считать любимые многими детьми крабовые палочки хотя бы частичной заменой рыбы и как часто можно их есть.
НТВ вчера в 06:30
Происшествия

В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
РИА Новости 06:18
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы

Инцидент произошёл на Корабельной улице около дома номер 11, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД.
Говорит Москва 07:28
Происшествия

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
Газета.Ru вчера в 16:32
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Происшествия

Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 04:57
Происшествия

Вдова расстрелянного на Лубянке сотрудника ФСБ рассказала о его гибели

Вдова погибшего в результате стрельбы на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова осталась одна с тремя детьми на руках.
Lenta.ru 05:57
Происшествия

В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края увеличилось до 10 человек.
ТАСС 05:22
Футбол

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 04:01
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